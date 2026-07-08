Encuentran Granada Dentro de Planta de Empresa Acerera en San Nicolás, Nuevo León

El hallazgo de una granada generó la movilización de las autoridades hasta el interior de la planta de una empresa acerera en la colonia Industrial Los Parques en San Nicolás

Movilización por granada en planta TerniumFoto: N+

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Granada de fragmentación hallada en empresa acerera de San Nicolás provoca despliegue de seguridad. Conoce los detalles del operativo en la colonia Industrial Los Parques.

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