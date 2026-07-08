Encuentran Granada Dentro de Planta de Empresa Acerera en San Nicolás, Nuevo León

El hallazgo de una granada de fragmentación dentro de una empresa acerera movilizó a las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia hasta el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, durante la mañana de este miércoles 8 de julio.

El despliegue de autoridades municipales y federales se dio dentro de la planta tratadora de acero, ubicada en la carretera al Mezquital y la calle Parque Florido, en la colonia Industrial Los Parques, dónde se alertó sobre la presencia del explosivo.

Tras la confirmación de una granada de fragmentación, al parecer ya en desuso, la Policía de San Nicolás y elementos de Guardia Nacional aseguraron el área y resguardaron el explosivo para continuar con las investigaciones.

Después de que se confirmó el hallazgo de la granada de fragmentación y se realizó su resguardo, las autoridades solicitaron la presencia del personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como equipo experto en explosivos.

Descartan riesgo por hallazgo de granada

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás llevaron a cabo el protocolo correspondiente y establecieron un radio de seguridad alrededor del presunto artefacto explosivo informaron a las autoridades federales.

Luego de investigar la situación, la SEDENA confirmó que el objeto encontrado es una granada de ornato, es decir, de adorno o decoración, por lo que no presenta ningún peligro en la zona.

SHH