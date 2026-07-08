Asesina a su Pareja Meses Después de Pedirle Matrimonio en Concierto de Duelo en Saltillo

Meses después de dar un "sí durante un concierto de Duelo, Diana fue asesinada presuntamente por su expareja en Saltillo

Meses después de dar un "sí durante un concierto de Duelo, Diana fue asesinada presuntamente por su expareja en SaltilloFoto: RADAR Piedras Negras

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Diana, fue asesinada por su expareja meses después de una propuesta de matrimonio durante un concierto de Duelo en Saltillo.

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