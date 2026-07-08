Asesina a su Pareja Meses Después de Pedirle Matrimonio en Concierto de Duelo en Saltillo

Familiares y amigos han lamentado el feminicidio de Diana, de 41 años, en la colonia Santa Bárbara de Saltillo, mientras que en redes sociales se difundió un video donde presuntamente se le observa durante una propuesta de matrimonio.

Trascendió que su expareja le entregó un anillo de compromiso durante la presentación del Grupo Duelo, al finalizar la ceremonia del Grito de Independencia del año pasado en Plaza de Armas, momento que fue captado por asistentes y posteriormente compartido en distintas plataformas digitales.

En el audio de este video se escucha cómo él le dice: "Diana", y posteriormente le pide matrimonio, mientras las personas que se encontraban en el lugar reaccionan al momento.

El señalado como presunto responsable de este delito es Fernando "N", de 54 años, con quien Diana había mantenido una relación sentimental.

El domicilio donde Diana fue localizada sin vida permanece acordonado por las autoridades, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGEC) continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con el paradero de Fernando "N".

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Buscan a presunto feminicida en Saltillo

Las investigaciones por el feminicidio de Diana continúan por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC). Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación con el objetivo de ubicar y detener al presunto responsable de los hechos.

El fiscal general del estado, Federico Fernández, informó que los trabajos de búsqueda y las acciones de investigación permanecen activos, por lo que se realizan operativos y labores de inteligencia para dar con el paradero del presunto responsable del feminicidio.

El funcionario aseguró que la FGEC continuará con las diligencias necesarias hasta esclarecer el caso y llevar al responsable ante la justicia. Asimismo, reiteró el compromiso de la institución para dar seguimiento puntual a la investigación y atender este hecho con perspectiva de género.