Localizan Sin Vida a Uno de los Familiares Atrapados en Gruta de Cuetzalan, Puebla

Carlos Bernabé, Coordinador de Protección Civil Estatal, confirmó el hallazgo de una de las personas atrapadas.

Ya fue localizado una de las personas atrapadas; quedan tres desaparecidos.Foto: PC Estatal

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Tragedia en Cuetzalan: encuentran sin vida a uno de los atrapados en la gruta. Continúan las labores de rescate para localizar a los tres desaparecidos.

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