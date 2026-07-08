Localizan Sin Vida a Uno de los Familiares Atrapados en Gruta de Cuetzalan, Puebla

La mañana de este miércoles 8 de julio se confirmó el hallazgo sin vida de uno de los familiares que quedaron atrapados en la gruta de Chichicazapa, en el municipio de Cuetzalan del Progreso, municipio de Puebla.

Mantenemos acciones coordinadas para el rescate de las personas atrapadas en la gruta de Cuetzalan.



Lamentablemente, al momento se reporta una persona más fallecida.



En el @Gob_Puebla seguiremos con el compromiso de que, en emergencias, nadie se quede solo.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/HPKGwOexNq — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 8, 2026

Durante labores de búsqueda y rescate autoridades localizaron el cuerpo sin vida de una de las cuatro personas, quienes estaban reportados como desaparecidos desde la tarde del 7 de julio.

Buscan a tres personas atrapadas en gruta de Cuetzalan del Progreso

El grupo de visitantes quedaron atrapados tras el incremento del caudal del río subterráneo provocado por las intensas lluvias.

Al interior del sistema de cavernas las labores no han sido detenidas, aunque debido a la probabilidad de lluvia, los trabajos lucen complicados.

Para fortalecer el operativo, fue incorporado personal especializado en buceo y rapel, quienes realizan maniobras técnicas en las zonas de mayor riesgo, mientras las condiciones del interior de la gruta son evaluadas debido al alto nivel del agua.

Valoran integración de espeleólogos para las labores de rescate en Cuetzalan, Puebla

En el lugar también instalaron un Sistema de Comando de Incidentes para coordinar los trabajos de las distintas corporaciones de emergencia y seguridad que participan en el rescate.

Las autoridades informaron que de ser necesario, se sumarán espeleólogos especializados para apoyar en la localización y extracción de los demás desaparecidos.

En el lugar continúan los esfuerzos para lograr la ubicación de los tres desaparecidos. Personal del Ministerio Público realizó las diligencias de levantamiento de cadáver y traslado al anfiteatro regional.

Con información de N+

JAPR