Muere un Reo en Puebla; Era el Presunto Asesino de un Periodista de Cuetzalan del Progreso

José Humberto “N” fue encontrado sin vida al interior del Cereso Distrital de Zacapoaxtla, Puebla; era investigado por la muerte de Salomón Ordóñez.

José Humberto “N” reo localizado sin vida en Puebla.Foto: Fiscalía de Puebla

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José Humberto 'N', acusado de matar al periodista Salomón Ordóñez, fue hallado muerto en prisión. La Fiscalía de Puebla investiga las causas. Conoce más sobre este caso que conmociona.

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