Muere un Reo en Puebla; Era el Presunto Asesino de un Periodista de Cuetzalan del Progreso

Misterio y hermetismo rodean la muerte de un interno al interior del Cereso Distrital de Zacapoaxtla, Puebla. Autoridades investigan el fallecimiento de José Humberto “N”, quien se encontraba recluido y enfrentaba proceso penal por su presunta participación en el homicidio del periodista de Cuetzalan, Salomón Ordóñez Miranda, ocurrido hace un año.

Durante la madrugada del 17 de junio se registró movilización al interior del Cereso y posteriormente el traslado del cuerpo en una patrulla para las diligencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado (FGE) es la instancia encargada de realizar las investigaciones para determinar qué ocurrió.

Muere José Humberto "N" presunto asesino del periodista Salomón Ordóñez en Puebla

José Humberto “N” era señalado como uno de los tres presuntos implicados en el asesinato del comunicador regional quien fue ultimado de diez disparos el 23 de junio de 2025 cuando caminaba hacia su domicilio en la comunidad de Pahpatapán de Cuetzalan del Progreso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan a Periodista Salomón Ordoñez Miranda en Cuetzalan, Puebla

Salomón Ordóñez Miranda era un conocido periodista privado y realizaba fotografías de paisajes y eventos en este Pueblo Mágico, por lo que su muerte causó gran conmoción entre la población y en diversas organizaciones y asociaciones de periodistas.

El 27 de febrero de 2026, José Humberto “N” fue detenido junto a Jesús y Ricardo "N" por su presunta participación en el delito de homicidio, y al día siguiente, se llevó acabo su audiencia en la Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán.

Investigan muerte del reo José Humerto "N" en el Cereso Distrital de Zacapoaxtla, Puebla

José Humberto, Jesús y Ricardo "N" fueron vinculados a proceso el 4 de marzo de 2026, por lo que se les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de José Humberto N., Jesús N. y Ricardo N., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de un periodista, hecho ocurrido en Cuetzalan del Progreso.… pic.twitter.com/ElLb794Tyy — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) March 6, 2026

Este 18 de junio e 2026 la noticia de la muerte José Humberto "N" en el cerezo de Zacapoaxtla sorprendió a todos, por lo que las autoridades competentes ya investigan cuáles habrían sido las causas.

Por su parte, Jesús y Ricardo "N" continúan recluidos pues su proceso penal sigue abierto en espera de un dictamen final.

Con información de N+

MCS