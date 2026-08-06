Seguridad

Fiscalía de SLP Captura a Cuatro Hombres por Ataque Armado Contra Policías en San Ciro de Acosta

La Fiscalía de San Luis Potosí detuvo a cuatro hombres presuntamente relacionados con la agresión armada registrada en San Ciro de Acosta, donde murió un elemento de la Guardia Civil Estatal.

Cuatro Detenidos por Presunto Homicidio de Policía Estatal en San Luis PotosíCuatro Detenidos por Presunto Homicidio de Policía Estatal en San Luis Potosí. Foto: N+

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Cuatro detenidos por ataque armado en San Ciro de Acosta. Un guardia civil perdió la vida. Fiscalía de SLP busca esclarecer los hechos.

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