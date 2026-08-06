Fiscalía de SLP Captura a Cuatro Hombres por Ataque Armado Contra Policías en San Ciro de Acosta

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó la detención de cuatro sujetos presuntamente relacionados con el delito de homicidio equiparado calificado, derivado de la agresión armada ocurrida en el municipio de San Ciro de Acosta, donde un elemento de la Guardia Civil Estatal perdió la vida.

¿Cuándo ocurrió la agresión por la que fueron detenidos los cuatro presuntos implicados?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 12 de junio del año pasado en calles de la colonia San Antonio de ese municipio.

Las indagatorias permitieron establecer que los ahora imputados habrían disparado contra elementos de la Guardia Civil Estatal, además de provocar daños a una patrulla oficial durante el ataque armado.

La Fiscalía detalló que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron los mandamientos judiciales correspondientes y notificaron a los señalados sobre las órdenes en su contra.

Los detenidos permanecerán a disposición de la autoridad judicial en espera de su audiencia inicial, donde el Ministerio Público buscará obtener la vinculación a proceso por el delito de homicidio equiparado calificado.

La institución señaló que las investigaciones continúan para esclarecer completamente la participación de cada uno de los imputados en la agresión que cobró la vida del elemento estatal.