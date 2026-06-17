Matan a Hombre tras un Conflicto Vial en Puebla; Hay una Pareja Detenida

Un homicidio que conmocionó a Puebla está cerca de obtener justicia luego de la vinculación a proceso de Elvira y Eleuterio "N" quienes estarían relacionados con los hechos registrados en el municipio de San Miguel Xoxtla.

Este asesinato se remota al 17 de octubre de 2024, de acuerdo a las investigaciones, la víctima viajaba a bordo de un vehículo junto a su padre cuando al llegar a su domicilio tuvo un presunto conflicto vial debido a que su unidad se paró.

Los ocupantes del vehículo que iba detrás se bajaron para enfrentarlo lo que desencadenaron una pelea en la que presuntamente participaron los hoy imputados y un menor de edad.

La víctima identificada como Genaro "N" de 34 años de edad recibió fuertes agresiones físicas, por lo que su padre intentó defenderlo, no obstante, también resultó lesionado.

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Muere hombre tras conflicto vial en San Miguel Xoxtla, Puebla; Padres exigieron justicia

Finalmente, el conflicto terminó y el hombre junto a su padre ingresaron a su casa sin imaginarse que estos serían los últimos momentos que pasarían juntos. A la mañana siguiente Genaro ya no despertó por lo que fue trasladado a un hospital, lamentablemente las lesiones le provocaron un deterioro progresivo en su estado de salud lo que finalmente desencadenó su muerte.

La familia del occiso exigió justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE) por lo que se dio inicio a una carpeta de investigación; Como resultado de los actos de investigación, se obtuvo las órdenes de aprehensión en contra de Elvira y Eleuterio "N" las cuales se ejecutaron el pasado 8 de junio de 2026.

Al día siguiente se llevó acabo la audiencia inicial en donde el Ministerio Público formuló imputación por el delito de homicidio calificado y expuso los datos de prueba recabados durante la investigación.

Vinculan a proceso a Elvira y Eleuterio "N" por homicidio en San Miguel Xoxtla

Posteriormente, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Elvira y Eleuterio "N", imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Elvira N. y Eleuterio N., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de hechos registrados en el municipio de San Miguel Xoxtla. #FiscalíaInforma… pic.twitter.com/jnvEwpvRDw — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 17, 2026

La Fiscalía General del Estado (FGE) refrendó su compromiso para esclarecer este homicidio y procurar justicia para las víctimas y sus familias, mediante la integración sólida de las carpetas de investigación y el seguimiento puntual de los procesos penales.

Con información de N+

MCS