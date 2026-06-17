Matan a Hombre tras un Conflicto Vial en Puebla; Hay una Pareja Detenida

Elvira y Eleuterio "N" fueron vinculados a proceso como parte de las investigaciones por el homicidio de Edgar ocurrido en San Miguel Xoxtla, Puebla.

Matan a hombre por conflicto vial en Puebla.Foto: Fiscalía de Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Justicia para Genaro: tras un trágico conflicto vial en San Miguel Xoxtla, Elvira y Eleuterio 'N' son vinculados a proceso por homicidio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+