FGR Revela Dónde y Cuándo Detuvo a Ángel ’N’, Exgobernador de Guerrero, por Caso Ayotzinapa

Este jueves, 6 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) informó dónde y cuándo fue detenido Ángel ‘N’, exgobernador de Guerrero, implicado en el caso Ayotzinapa.

Durante un mensaje, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, expresó su solidaridad con madre y padres de los 43 normalistas desaparecidos.

“Sepan que en la FGR trabajamos a fin de conocer el paradero de los 43 y llevar ante la justicia a todas las personas que tuvieron participación en estos repudiables hechos”.

Dónde y cuándo fue detenido Ángel ’N’, exgobernador de Guerrero

La fiscal Ernestina Godoy detalló que como parte del nuevo modelo de investigación del caso Ayotzinapa, se cumplimentó hoy una orden de aprehensión en contra del exgobernador, en el municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México, por:

Ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Ernestina Godoy mencionó los puntos relevantes del trabajo de investigación:

La noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas fue videograbado por cámaras de seguridad número 12 y 15 ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del estado, en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales. Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema, pero se acreditó que esa versión era falso. En enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas a Ángel ‘N’ y refirió amenazas que explicaban su silencio previo. En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel ‘N’ ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala. La FGR cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

“Estos y otros elementos permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder Ejecutivo estatal”, puntualizó la titular de la FGR.

Con información de N+