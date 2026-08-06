Seguridad

FGR Revela Dónde y Cuándo Detuvo a Ángel ’N’, Exgobernador de Guerrero, por Caso Ayotzinapa

La FGR aseguró que el ocultamiento de las grabaciones fue resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder Ejecutivo estatal

Ángel Aguirre, exgobernador de GuerreroÁngel Aguirre, exgobernador de Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La FGR detiene a Ángel 'N' por su implicación en el caso Ayotzinapa. Descubre cómo se ocultaron evidencias clave desde el poder estatal.

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