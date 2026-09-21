Internacional

Delcy Rodríguez Es Recibida en EUA por John Barrett Previo a Reunión con Trump

La última visita de un jefe de Estado venezolano al país norteamericano fue la de Nicolás Maduro en 2018, quien está en una prisión a unos kilómetros de la sede de la ONU

Delcy RodríguezLa mandataria aterrizó en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey. Foto: X | @delcyrodriguezv.

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