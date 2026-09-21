El peso mexicano mantiene la pérdida de terreno frente al dólar estadounidense y este lunes supera las 17 unidades frente al billete verde.

El pasado viernes, el dólar cerró en 17.21 pesos, una tendencia que se mantuvo el fin de semana y el domingo subió un par de centavos más en el mercado internacional.

Durante la madrugada de este lunes, la moneda estadounidense se cotizó en 17.22 pesos.

Se trata de un leve repunte, respecto a las ganancias del peso mexicano de las últimas semanas. Tan solo el pasado 4 de septiembre, el dólar registró su mayor caída frente al peso en lo que va del mes, al cotizar en 16.8722 pesos. Desde entonces, se mantuvo entre los 16.8 y 16.9 pesos hasta el 13 de septiembre, cuando volvió a superar la barrera de los 17 pesos.

Hasta la última semana, el tipo de cambio se había mantenido debajo del piso de las 17 unidades desde el 19 de agosto, con un repunte temporal del 28 al 30 de agosto.

La cotización varía a lo largo de la jornada, pues los mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Tipo de cambio del dólar del 21 de septiembre de 2026 en México:

Foto: N+.

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación , determinado por Banxico los días hábiles , es de 17.2450 pesos por dólar para este lunes.

En tanto, el tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 21 de septiembre en 17.1872 pesos por cada divisa verde .

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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ASJ