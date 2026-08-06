Reinstalan Cerca de Alambre con Púas en Frontera Entre Piedras Negras y Eagle Pass

La mañana de este jueves 6 de agosto, se observó movimiento de personal estadounidense en las inmediaciones del río Bravo, donde se realizaron trabajos de medición en la zona fronteriza tras la creciente del río, que arrastró varias de las boyas instaladas previamente para inhibir el cruce de migrantes,

También fue restablecida la cerca de alambre con púas en el sector entre Piedras Negras y Eagle Pass.

De acuerdo con lo informado por un concejal de Estados Unidos, los trabajos que se realizan podrían estar relacionados con la posible reinstalación de las boyas que fueron desplazadas por la corriente, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el objetivo de estas labores.

Bomberos sofocan incendio de boyas arrastradas por el río Bravo

Vecinos de la colonia Morelos en Piedras Negras, reportaron el incendio de cinco boyas flotantes que fueron arrastradas por la pasada creciente del río Bravo.

Las estructuras, que forman parte del muro flotante instalado en la frontera, entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas, quedaron del lado mexicano, donde presuntamente fueron vandalizadas por personas que posteriormente les prendieron fuego.

Elementos del departamento de Bomberos acudieron al lugar con una máquina de ataque rápido para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia la maleza y los Matorrales cercanos.

Mientras tanto, autoridades de Eagle Pass, Texas, continúan con las labores de localización y recuperación de las boyas desprendidas a lo largo del cauce del río Bravo, tras el incremento del nivel del afluente.