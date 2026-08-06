Seguridad

Reinstalan Cerca de Alambre con Púas en Frontera Entre Piedras Negras y Eagle Pass

Personal de Estados Unidos reinstaló la cerca de alambre con púas en el sector entre Piedras Negras y Eagle Pass.

Reinstalan Cerca de Alambre con Púas en Frontera Entre Piedras Negras y Eagle PassPersonal de Estados Unidos también realizó trabajos de medición en la zona fronteriza Foto: N+

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Reinstalan cerca de alambre con púas en la frontera entre Piedras Negras y Eagle Pass tras la creciente del río Bravo.

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