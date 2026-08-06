Seguridad

Incendian Auto con Presuntos Artefactos Explosivos Caseros en Coatzacoalcos, Veracruz

En Coatzacoalcos, un vehículo fue incendiado presuntamente por un ataque con artefactos explosivos caseros.

Fue incendiado un auto en CoatzacoalcosEl propietario indicó que interpondrá la denuncia correspondiente en la FGE. Foto: N+

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En Coatzacoalcos, un vehículo fue incendiado con explosivos caseros. Habitantes alertaron a bomberos.

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