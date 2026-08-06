Incendian Auto con Presuntos Artefactos Explosivos Caseros en Coatzacoalcos, Veracruz

En la colonia Benito Juárez Norte de la ciudad de Coatzacoalcos, durante la mañana de este jueves 6 de agosto, un vehículo fue incendiado presuntamente por un ataque con artefactos caseros explosivos, al sur del estado de Veracruz.

Se trata de un automóvil particular el cual fue incendiado presuntamente de manera intencional, luego de que sujetos hasta el momento no identificados, lanzaran artefactos incendiarios contra la unidad cuando se encontraba estacionada.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Juan Escutia casi esquina con José Cardel. Fueron los habitantes del sector, quienes dieron aviso a las autoridades de Protección Civil y Bomberos, mismos que arribaron al lugar del incendio, y lograron controlar las llamas.

El propietario del automóvil informó que presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Autoridades no reportan personas detenidas como responsables de estos hechos violentos.

Incendian taxi en Coatzacoalcos

Se incendió un taxi, durante la noche del pasado martes en la ciudad de Coatzacoalcos. El taxi quedó completamente calcinado tras incendiarse cuando circulaba frente a una plaza comercial ubicada en la colonia Las Gaviotas. No hubo personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la esquina de la calle Jirafas y la avenida Universidad Veracruzana, donde el automóvil marcado con el número económico 70, comenzó a incendiarse por causas que hasta el momento se desconocen.

Elementos de Protección Civil y Bomberos, acudieron al lugar para realizar labores para controlar la situación. Es de mencionar que no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento, no se han indicado las causas del incendio del taxi.