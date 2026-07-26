Seguridad

Capturan a Objetivo Prioritario en Veracruz y Tres Hombres Más tras Balacera en Alvarado

Autoridades informaron sobre la captura de cuatro hombres presuntos integrantes de una célula delictiva en Veracruz

Los detenidos son considerados integrantes de una célula delictiva con presencia en Alvarado. Foto: FGELos detenidos son considerados integrantes de una célula delictiva con presencia en Alvarado. Foto: FGE

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Cuatro hombres capturados tras balacera en Alvarado, Veracruz. Uno de ellos, un objetivo prioritario. Descubre los detalles de esta operación policial.

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Detenidos Cuatro Presuntos Delincuentes en Veracruz