Capturan a Objetivo Prioritario en Veracruz y Tres Hombres Más tras Balacera en Alvarado

Este sábado 25 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la captura, imputación y prisión preventiva de 4 presuntos integrantes de célula delictiva, en Veracruz.; entre ellos uno es considerado objetivo prioritario en Alvarado.

A través de la Fiscalía Regional Xalapa, se realizó la imputación de Francisco “N”, Roberto Isboset “N”, José Alberto “N” y Diego Francisco “N”, señalados por su presunta responsabilidad en los delitos contra las instituciones de seguridad pública, contra la salud y cohecho.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Capturaron en Zapopan a 'El Comandante Levy', Objetivo Prioritario de Veracruz

Es de mencionar que Francisco “N” es identificado como un objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo delictivo generador de violencia con presencia en la región de Alvarado, Veracruz. De acuerdo a los hechos, que ya fueron integrados dentro de la carpeta de investigación, los sucesos se derivaron de un operativo efectuado por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSP), en la colonia Valente Cruz, en dicho municipio.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, donde se desarrolló la audiencia inicial. La autoridad judicial legalizó la detención y la Fiscalía, formuló la imputación correspondiente en contra de los detenidos.

El juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció una próxima fecha para la audiencia de continuación, dentro del proceso penal 619/2026.

¿Cómo ocurrieron lo hechos en Alvarado?

El pasado jueves se registró un enfrentamiento armado que generó una intensa movilización policiaca en las inmediaciones de las colonias Valente cruz y 21 de abril de Alvarado. De acuerdo con los vecinos, se escucharon intercambio de impactos entre elementos de seguridad pública y presuntos delincuentes, ocasionado que se activara un operativo código rojo.

Sobre la carretera Costera del Golfo se desplegó un operativo con patrullas de la Secretaria de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Policía Naval. La zona en donde inició el enfrentamiento fue acordonada y asegurada por los elementos de seguridad.