¿Quién Ganó La Casa de los Famosos México 2025?

Después de más de 70 días de convivencia, polémicas, alianzas y momentos que mantuvieron al público atento, La Casa de los Famosos México 2025 llegó a su última noche para revelar quién se convertiría en el nuevo ganador del reality más comentado de la televisión mexicana.

El programa, basado en el formato internacional de Big Brother VIP, reúne a un grupo de celebridades que deben vivir completamente aisladas del exterior dentro de una casa vigilada por cámaras las 24 horas del día. Durante su estancia, los participantes muestran su personalidad, forman amistades, crean estrategias y enfrentan conflictos derivados de la convivencia diaria.

La dinámica del reality consiste en que los habitantes participan en distintas pruebas, reciben beneficios dentro de la casa y cada semana enfrentan nominaciones. Son los propios participantes quienes colocan a algunos compañeros en riesgo de eliminación, pero es el público el encargado de decidir quién permanece en la competencia mediante sus votos.

Cada temporada tiene una duración aproximada de 10 semanas, tiempo en el que los famosos buscan ganarse el apoyo de la audiencia para llegar a la gran final. En la edición de 2025, los participantes permanecieron 71 días dentro de la casa antes de conocer al ganador.

¿Quiénes han sido los ganadores?

Antes de esta temporada, la edición anterior dejó una de las finales más recordadas del programa. En La Casa de los Famosos México 2024, los últimos habitantes en competencia fueron Mario Bezares, Karime Pindter, Gala Montes y Arath de la Torre, mientras que Briggitte Bozzo quedó como quinta finalista. Finalmente, Bezares fue elegido por el público como campeón de esa segunda temporada.

Para la final de 2025, los cinco habitantes que llegaron hasta la última etapa fueron Aldo De Nigris, Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras y Shiky, quienes se disputaron el apoyo de millones de seguidores que votaron por su favorito.

Finalmente, Aldo De Nigris fue declarado ganador de La Casa de los Famosos México 2025. El joven regiomontano recibió la mayor cantidad de votos del público y se llevó el premio de cuatro millones de pesos, con lo que se cerró una temporada marcada por la competencia entre distintas personalidades del entretenimiento.