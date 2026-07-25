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¿Quién Ganó La Casa de los Famosos México 2025?

La tercera temporada del reality terminó después de semanas de convivencia, estrategias y momentos que generaron conversación entre los seguidores del programa.

Galilea Montijo conductora principal de La Casa de los Famosos México. Foto: X @LaCasaFamososMxGalilea Montijo conductora principal de La Casa de los Famosos México. Foto: X @LaCasaFamososMx

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