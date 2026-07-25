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¿A Qué Hora Empieza La Casa de los Famosos Mañana 26 de Julio 2026 y Cuánto Dura el Estreno?

La nueva temporada del reality abre sus puertas este domingo con una gala especial que marcará el inicio de semanas de convivencia, estrategias y eliminaciones.

La Casa de Los Famosos hoy. Foto: N+La Casa de Los Famosos hoy. Foto: N+

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La nueva temporada de La Casa de los Famosos México comienza este domingo a las 20:30. Con 15 celebridades en juego, alianzas y rivalidades están garantizadas. Síguelo en vivo por Las Estrellas y ViX.

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