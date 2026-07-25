¿A Qué Hora Empieza La Casa de los Famosos Mañana 26 de Julio 2026 y Cuánto Dura el Estreno?

La espera terminó para los seguidores de La Casa de los Famosos México. Este domingo 26 de julio arranca una nueva temporada del exitoso reality show de TelevisaUnivision, un programa que desde su estreno en 2023 se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos más comentados del país gracias a las alianzas, rivalidades, romances y polémicas que surgen entre sus participantes.

El formato reúne a un grupo de celebridades que permanecen completamente aisladas del mundo exterior mientras son observadas por cámaras las 24 horas del día. Semana a semana, los habitantes enfrentan pruebas, nominaciones y eliminaciones decididas por el voto del público, hasta que solo uno logra quedarse con el triunfo.

Para esta cuarta temporada, serán 15 habitantes los que ingresarán a la casa, donde convivirán durante más de dos meses bajo la mirada permanente de la audiencia. Como en las ediciones anteriores, el programa contará con galas especiales y transmisión continua a través de la plataforma de streaming.

¿A Qué Hora Empieza La Casa de los Famosos México Mañana?

La gala de estreno de La Casa de los Famosos México 2026 comenzará este domingo 26 de julio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) por la señal de Las Estrellas.

Además de la transmisión por televisión abierta, los seguidores también podrán ver el estreno mediante ViX, plataforma que ofrecerá acceso a la señal en vivo las 24 horas para seguir todo lo que ocurra dentro de la casa desde el primer día.

Se espera que el programa concluya alrededor de las 23:00 horas, por lo que la emisión inaugural tendrá una duración aproximada de dos horas y media, tiempo en el que se presentará a los participantes y se mostrará su ingreso a la casa. Al finalizar, dará inicio la postgala con reacciones y análisis.

Entre los habitantes confirmados para esta temporada figuran nombres como Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Yahir, Fede Vigevani, Yanet García, Karina Torres, Flor Vigna y Brianda Deyanara, entre otros famosos que buscarán conquistar al público y convertirse en el ganador de esta nueva edición.