¿Cuándo Hay Expulsión en La Casa de los Famosos 2026? Integrantes Serán Eliminados Estas Fechas

La Casa de los Famosos México 2026 confirmó su calendario semanal de dinámicas y reveló el día exacto en que los habitantes podrían quedar fuera de la competencia.

El domingo, el día clave para la eliminación

El martes 21 de julio se llevó a cabo la conferencia de prensa donde Galilea Montijo, Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp revelaron lo nuevo que veremos en esta edición. Durante el evento, Ramírez y De Erice detallaron lo que sucederá cada día, de lunes a domingo, dentro de la casa, y confirmaron que la salida de un habitante ocurrirá siempre el último día de la semana.

De acuerdo con el inicio del programa, que es este domingo 26 de julio, habrá una eliminación por semana hasta completar 10 semanas, es decir, las eliminaciones se extenderán del domingo 2 de agosto hasta, aproximandamente, el 27 de septiembre de 2026.

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Así se distribuyen las dinámicas de la semana

De acuerdo con la producción, el calendario semanal quedará organizado de la siguiente manera:

Lunes: prueba del líder

Martes: inicio de la prueba semanal, noche de cine, vida en fotos (ocasionalmente) y cabina de las tentaciones

Miércoles: nominación

Jueves: prueba por el robo de la salvación, cena de nominados y búsqueda de la Moneda o Cajas del Destino

Viernes: duelo por la salvación y fiesta temática

Sábado: compra semanal y happenings

Domingo: eliminación

Cuándo arranca la nueva temporada

El próximo domingo 26 de julio será el gran estreno de La Casa de los Famosos México 2026, edición que promete sorpresas y cambios en su formato, aunque conservará el espíritu competitivo que ha caracterizado al programa.

Con este esquema, el público ya sabe qué esperar día con día: nominaciones a mitad de semana, pruebas de salvación hacia el jueves y viernes, y la temida eliminación cada domingo, marcando el ritmo de la nueva temporada.