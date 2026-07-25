¿Quién Va a Estar en La Casa de los Famosos México 2026? Revelan Participantes de Última Hora

Luego de la gran expectativa generada en las últimas semanas, este domingo 25 de julio inicia La Casa de los Famosos 2026. Ya hay 15 nombres confirmados entre los habitantes, pero aún faltan algunos más. Por lo pronto, la producción del programa ha sumado participantes de última hora. Aquí te contamos todos los detalles.

El esperado inicio de esta cuarta temporada ha causado gran revuelo, luego de que se anunciaran nombres muy esperados desde las pasadas ediciones, como la creadora de contenido Karina Torres o la actriz Cynthia Klitbo. Por ello, previamente te hemos dado a conocer la hora de inicio y la duración de esta primera emisión.

¿Quién va a estar en La Casa de los Famosos 2026?

Este año, el equipo de presentadores repite la alineación de la temporada pasada. Galiela Montijo será la conductora principal y estará acompañada de Odalys Ramírez y Diego de Erice; mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff presentarán las pre y post galas, así como Marie Claire en las redes sociales.

Por otro lado, hasta el momento se han confirmado 15 habitantes, pero ya se ha adelantado que habrá sorpresas con nuevos nombres.

Los participantes del reality confirmados hasta el momento son:

Yanet García

Memo Schutz

Brianda Deyanara

Fede Vigevani

Ese Pérez

Arantza Ruiz

Masad Altamimi

Flor Vigna

Yahir

Cynthia Klitbo

Moisés Peñaloza

Aldo Rendón

Ximena Herrera

Karina Torres

Ernesto Laguardia

¿Quiénes son los participantes de última hora en La Casa de los Famosos 2026?

Como parte del estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, se ha anunciado que habrá una fiesta de presentación, la cual se transmitirá por los canales oficiales del programa, además de ViX Premium.

Los actores y creadores de contenido que se suman a esta emisión especial, los cuales han sido confirmados de última hora, son:

Gala Montes

Erika Buenfil

Dania Méndez

Lizbeth Rodríguez

Jimy de "Pongámoslo a Prueba"

Millos

Mario Aguilar

Boomscar

Grecia

Bastián

Kunno

Briggitte Bozzo

José González

Candrés Peredo

Paolita Suárez

Millos

Sobre los últimos participantes, se han revelado algunas pruebas, como un hombre vestido de plátano, aliens, un cuadro de una mujer, un sombrero, entre otras.

Por ello, ya suenan algunos nombres como: