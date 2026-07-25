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¿Quién Va a Estar en La Casa de los Famosos México 2026? Revelan Participantes de Última Hora

La Casa de los Famosos 2026 empieza este domingo y, como ya se ha vuelto una tradición, lo harán con una gala muy especial; conoce los participantes anunciados de última hora.

Quién Va a Estar en La Casa de los Famosos México 2026Ya se han confrimado 15 nombres de los habitantes de la temporada 2026. Foto: Facebook La Casa de los Famosos México
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