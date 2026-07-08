¿Quién es la Licenciada Karina Torres? Historia de la Habitante de La Casa de los Famosos México

La lic Karina Torres fue confirmada como habitante de La Casa de los Famosos México, luego de ser una de las creadoras de contenido más pedidas para el reality show. Conoce quién es y su historia.

Karina Torres fue confirmada como habitante de La Casa de los Famosos México 2026.Karina Torres fue confirmada como habitante de La Casa de los Famosos México 2026. Foto: Facebook
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+