¿Quién es la Licenciada Karina Torres? Historia de la Habitante de La Casa de los Famosos México

Luego de temporadas de espera, se ha confirmado este martes 7 de julio 2026 que Karina Torres se suma como nueva habitante de La Casa de los Famosos México 2026. ¿Quién es? ¿Cuál es su historia de vida? Conoce los datos (y memes) que han hecho de la integrante de Las Perdidas una de las más queridas de los internautas.

Los nombres de los habitantes se han dado a conocer poco a poco, siendo el primero de ellos el actor Ernesto Laguardia, pero se espera que sean alrededor de 16 personas las que integren el elenco inicial del reality show. Este se estrenará el próximo 26 de julio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entrevista N+: Ernesto Laguardia, Primer Habitante de La Casa de los Famosos México 2026

¿Quién es Karina Torres?

Edna Karina Torres Hernández es una popular creadora de contenido, actriz y comediante transgénero mexicana. Nacida en el barrio El Coecillo en León, Guanajuato, saltó a la fama como parte del famoso colectivo de Las Perdidas, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez.

La famosa influencer es conocida como "La Lic" o "La Licenciada Karina Torres" luego de que, al momento en que empezaba a crecer su reconocimiento en redes sociales, se graduó como estilista profesional, por lo que le asiganron ese apodo.

A través de diferentes videos y transmisiones en vivo, ha contado parte de su historia de vida, que ha tenido momentos difíciles debido a temas de adicción a sustancias, pero también tiempos luminosos.

La creadora de contenido ha sido sincera sobre una época de su vida que estuvo marcada por un periodo de rehabilitación debido a la adicción a las drogas, pero también logros como su graduación o la apertura de su salón de belleza.

Karina Torres cuenta con 2.3 millones de seguidores en Instagram y 2.5 millones en TikTok, sus dos plataformas más activas en publicación de contenido.

¿Cuáles son los memes más populares de Karina Torres?

El primer momento viral de Karina Torres fue durante una transmisión en vivo que hacía Wendy Guevara desde una camioneta.

"Hola, criaturas del inframundo", dice bromeando ante la cámara.

Esta participación en el live marcó el inicio de la carrera en redes de "La Licenciada".

Otros memes que han ganado gran popularidad son cuando caminó cantando la canción viral "Toco Toco To", cuando, platicando con Wendy sobre su propia participación en La Casa de los Famosos en 2023, soltó una peculiar carcajada, y leyendo comentarios respondió con una frase que se volvió muy popular en el lenguaje de redes sociales, sobre todo entre la comunidad LGBT.

¿Cómo te llegas a atrever, si yo cuerpo y rostro?", dice entre risas.