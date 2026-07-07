Alejandro Marcovich Sale del Hospital: ¿Cuál es el Estado de Salud del Exintegrante de Caifanes?

Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, ya se encuentra en su casa después de permanecer hospitalizado por un accidente cerebrovascular. El músico dejó el hospital tras superar la etapa de mayor riesgo y ahora continúa su recuperación bajo atención médica especializada en su domicilio.

La actualización sobre su estado de salud la compartió su esposa, Gabriela Martínez, quien explicó que, aunque el músico evoluciona favorablemente, todavía enfrenta un proceso delicado: el cerebro sigue inflamado y aún no recupera por completo la conciencia.

¿Por qué lo mandaron a casa?

Para reducir el riesgo de una infección intrahospitalaria, el equipo médico decidió que Marcovich continuara su tratamiento desde su domicilio, donde recibe cuidados personalizados y permanece bajo vigilancia constante.

Gabriela Martínez detalló el panorama en una entrevista con un programa de televisión:

“Está delicado, pero bien, salió de peligro luego de los momentos difíciles causados por el derrame. Afortunadamente ayer salimos del hospital con todos los cuidados debidos. Corría riesgo de contagios y fue decisión de los médicos mandarlo a casa”.

La esposa del músico también destacó su fortaleza anímica, al asegurar que Marcovich “tiene muchas ganas de vivir”.

Reconoce a su familia y sigue conectado con la música

Aunque el guitarrista todavía no recupera por completo la conciencia, ya puede reconocer a sus familiares más cercanos. Según contó Martínez, suele mover ligeramente las manos y los pies para crear pequeños ritmos, una señal de que la música sigue presente incluso en este proceso de recuperación.

Durante su hospitalización también desarrolló una neumonía como consecuencia de la intubación a la que fue sometido. Los médicos aún evalúan las secuelas temporales y permanentes que pudo dejar el accidente cerebrovascular.

Sobre las dificultades que persisten, Gabriela Martínez explicó:

“Tiene muy inflamado el cerebro, en su mente está su familia. Le cuesta trabajo expresarse, tiene problemas con el área de lenguaje. Esperemos pronto pueda comunicarse mejor y reconocer a más personas, no solo a nosotros”.

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich?

Todo comenzó el pasado 19 de mayo, cuando el músico sufrió un accidente cerebrovascular que lo llevó a ser trasladado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México. Debido a la gravedad del cuadro, permaneció en terapia intensiva y entró en estado de coma mientras recibía atención médica. Desde entonces, familiares, amigos y admiradores han seguido de cerca cada actualización sobre su evolución.

No es la primera vez que enfrenta un problema de salud grave

En 2010, el exintegrante de Caifanes fue diagnosticado con un tumor cerebral que requirió una cirugía especializada. En aquella ocasión, Marcovich permaneció despierto durante la operación e incluso tocó la guitarra mientras los médicos operaban, una técnica usada para proteger las zonas del cerebro relacionadas con su capacidad musical.

Gracias al éxito de esa intervención, el guitarrista pudo volver a los escenarios y formar parte del reencuentro de la alineación original de Caifanes en el Vive Latino 2011.