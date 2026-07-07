Alejandro Marcovich Sale del Hospital: ¿Cuál es el Estado de Salud del Exintegrante de Caifanes?

El exguitarrista de Caifanes dejó el hospital y continúa su recuperación en casa. Su esposa reveló cómo está tras el derrame cerebral y el coma.

alejandro-marcovich-sale-hospital-coma-estado-saludFoto: Cuartoscuro

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Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, sale del hospital tras un derrame cerebral. Su esposa revela que sigue en recuperación en casa. ¿Cómo evoluciona su salud?

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