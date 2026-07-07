¿Karina Torres Estará en La Casa de los Famosos? El Vestido Rojo o Naranja del Que Todos Hablan

La expectativa por la segunda revelación de habitantes de La Casa de los Famosos México 4 llegó a su punto más alto este martes 7 de julio, luego de que Ernesto Laguardia fuera confirmado como el primer integrante de la nueva temporada este lunes. Ahora todas las miradas están puestas en el segundo nombre, y las pistas oficiales de la producción apuntan, según miles de usuarios en redes sociales, a la licenciada Edna Karina Torres, integrante del clan de Las Perdidas.

Las pistas

La producción del reality recurrió este año a un formato distinto para presentar a sus habitantes: videos generados con inteligencia artificial en los que una máquina de garra atrapa objetos relacionados con la personalidad, la profesión o los rasgos más representativos de cada celebridad. Al final de la secuencia, la garra sujeta una figura tipo muñeca Barbie que simboliza al nuevo integrante.

En el clip difundido para el segundo habitante aparecen, entre otros elementos, tacones de aguja, un llamativo vestido en tono naranja (¿o rojo?), maquillaje, un salón de belleza, un letrero neón y la bandera de la comunidad trans. Ese combo de pistas fue suficiente para que la teoría de Karina Torres se instalara con fuerza entre los seguidores del programa.

💄👠🌸 ¡El glamour llegó a #LaCasaDeLosFamososMx! Tenemos SEGUNDO HABITANTE de esta temporada 🎬✨ Gran estreno domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por @canalestrellasof y 24/7 por @vix pic.twitter.com/vXRHisISgq — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 7, 2026

¿El vestido naranja o rojo? Una pista definitiva

El detalle que más ha circulado es el vestido rojo-naranja, una prenda recurrente en la imagen pública de la influencer leonesa. A eso se suman las tijeras, la secadora y el maquillaje: herramientas que Karina utiliza en su día a día, ya que en 2023 se graduó como estilista profesional y actualmente tiene una estética en León, Guanajuato.

El letrero neón mostrado en el promocional también coincide, según los seguidores, con la decoración de su salón de belleza, donde destaca un cuadro con un degradado tipo arcoíris similar al que aparece en el video de pistas. El taconcito, por su parte, abrió otra línea de especulación: podría tratarse de un guiño a su título como "licenciada",como la llaman cariñosamente sus fans, o a un posible dueto con Paola Suárez, su compañera del clan de Las Perdidas, conocida también por ese tipo de calzado.

¿Quién es Karina Torres?

Karina Torres, conocida como "la licenciada" por sus seguidores, es una de las figuras más populares del clan de Las Perdidas, colectivo que saltó a la fama junto a Wendy Guevara. Ha sido franca sobre las etapas más difíciles de su vida, incluida una adicción que enfrentó en su juventud, de la que salió adelante gracias al apoyo de su familia. En 2023 se tituló como estilista profesional y actualmente combina su trabajo en redes sociales con su estética en León, Guanajuato.

En temporadas anteriores del reality, Karina ya había sonado como posible habitante, e incluso condujo la pregala de la edición 2025, donde se ganó al público con su carisma. Sin embargo, en entrevistas pasadas llegó a declarar que había rechazado la invitación al programa por considerar que el ambiente del encierro podía afectar su estabilidad emocional, lo que ahora alimenta aún más la incertidumbre sobre si esta vez sí dio el sí.

Cuándo y dónde ver la revelación

La producción confirmó que la segunda revelación se transmitirá este martes 7 de julio a las 8:28 p.m. a través de Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, ViX y las redes oficiales del programa. La gran premiere de la cuarta temporada está programada para el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m.

Por ahora, la incógnita sigue abierta: ¿será Karina Torres la segunda confirmada de La Casa de los Famosos México 4? El público lo sabrá en punto de las 8:28 de esta noche.