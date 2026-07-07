¿Karina Torres Estará en La Casa de los Famosos? El Vestido Rojo o Naranja del Que Todos Hablan

Las pistas del segundo habitante de La Casa de los Famosos México 4 apuntan a Karina Torres: vestido rojo o vestido naranja, tijeras y salón de belleza. ¿Será la próxima habitante?

karina-torres-casa-de-los-famosos-pistas-segundo-habitanteFoto: Cuartoscuro

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Expectativa máxima: ¿Será Karina Torres la nueva integrante de La Casa de los Famosos? Las pistas: vestido rojo-naranja y salón de belleza. No te pierdas la revelación hoy a las 8:28 p.m.

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