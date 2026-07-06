Louis Tomlinson Genera Indignación Tras Pedir Abucheos para México Durante un Concierto

Louis Tomlinson enfrenta fuertes críticas en redes tras un video viral donde pide abuchear a México durante su concierto. El cantante ya respondió a la polémica.

louis-tomlinson-criticas-abucheos-mexico-conciertoFoto: Cuartoscuro

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Louis Tomlinson en el ojo del huracán: pide abucheos para México en concierto y desata críticas. ¿Qué pasó realmente? Descúbrelo aquí.

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