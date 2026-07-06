Louis Tomlinson Genera Indignación Tras Pedir Abucheos para México Durante un Concierto

El excantante de One Direction, Louis Tomlinson, se convirtió en tendencia luego de que un video de su concierto en Carolina del Norte se viralizara en redes sociales, mostrando al artista celebrando efusivamente los goles de Inglaterra durante el partido de octavos de final contra México, disputado el pasado 5 de julio como parte del Mundial 2026.

El origen de la polémica

Durante su show, parte de la gira "How Did We Get Here? World Tour", Tomlinson decidió proyectar el encuentro entre México e Inglaterra en las pantallas del recinto. Al inicio, la decisión fue bien recibida por el público, que seguía con atención uno de los duelos más esperados del torneo. Sin embargo, el ambiente cambió cuando, cada vez que Inglaterra anotaba, el cantante festejaba abiertamente desde el escenario, levantando los brazos y contagiando su euforia a parte de los asistentes.

La chispa que encendió el enojo llegó cuando México logró marcar: en lugar de mantenerse al margen, Tomlinson habría animado al público a abuchear el gol del Tri, un gesto que muchos usuarios mexicanos interpretaron como una falta de respeto hacia la afición, sobre todo considerando la enorme base de fans que el artista tiene en México.

Míralo pidiendo que abucheen a México… LOUIS HERMANO YA NO ERES MEXICANO!!!!!!! pic.twitter.com/JPWgaaEhzb — Cristy ୭̥🪩💙 (@Crismtz_ahft) July 6, 2026

La reacción en redes

Decenas de personas en internet expresaron su molestia con comentarios como "ya no eres mexicano", "ya no vengas Louis" y "no eres bienvenido en México", además de referencias directas a sus próximos conciertos en el país, entre ellas la pregunta de quién le "llenará el GNP" tras lo ocurrido.

Tomlinson responde

Ante la ola de críticas, el cantante salió a desmentir la versión que circulaba en redes. En un mensaje publicado en X, aseguró que la acusación no era cierta y explicó que, por el contrario, deseó suerte a la Selección Mexicana en varios momentos del partido, reconociendo además el buen nivel que mostró el equipo en la cancha.

Pese a su aclaración, la controversia no se disipó del todo: para buena parte de los usuarios, las imágenes que circulan contradicen la versión del artista, quien finalmente vio ganar a Inglaterra 3-2 en un partido que dejó eliminado a México del Mundial.

El episodio se suma a otros roces entre la afición mexicana y la delegación inglesa durante el torneo, en un ambiente ya de por sí tenso tras las declaraciones previas de Liam Gallagher hacia los aficionados mexicanos. Para muchos, el gesto de Tomlinson, ídolo pop con una base de seguidores mexicana consolidada desde su etapa en One Direction, resultó particularmente sensible por el cariño que históricamente ha recibido en el país.