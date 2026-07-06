No Pierdas Tus Servicios: Esta Es la Fecha Límite para Registrar tu Celular si Termina en 4 o 5

¿Tu celular termina en 4 o 5? No pierdas tus servicios, porque hay una fecha límite para hacer el registro de tu línea de celular

celularUna muer revisa su celular mientras se cubre de la lluvia. Foto: Cuartoscuro

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