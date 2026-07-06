No Pierdas Tus Servicios: Esta Es la Fecha Límite para Registrar tu Celular si Termina en 4 o 5

Si tu número de teléfono celular termina en 4 o 5, es importante que conozcas la fecha límite para completar el proceso de registro correspondiente, ya que no hacerlo dentro del periodo establecido podrías perder tus servicios.

El registro forma parte del calendario escalonado implementado para facilitar el trámite, de acuerdo con la CTR. Esta medida forma parte del proceso nacional de vinculación de números de celular con la identidad de sus titulares y busca reforzar la seguridad en las telecomunicaciones.

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¿Cuál es la fecha límite para registrar un celular que termina en 4 o 5?

De acuerdo con el calendario oficial, las personas cuyos números telefónicos finalizan en 4 o 5 tienen como fecha límite las siguientes fechas:

15 de octubre de 2026: terminación con 4.

31 de octubre: terminación 5.

Quienes no realicen el registro dentro del plazo que les corresponde podrían perderse de los siguientes servicios:

No podrán realizar ni recibir llamadas telefónicas.

Quedará suspendido el envío y la recepción de mensajes SMS.

Se desactivará el acceso a los datos móviles, por lo que no será posible navegar por internet desde la línea.

Cabe señalar que el objetivo del registro es que cada línea telefónica esté asociada a una persona identificada, con el fin de reducir el uso anónimo de teléfonos móviles en la comisión de delitos como fraude, extorsión y otros ilícitos.

Con este mecanismo, en caso de que una línea sea utilizada para cometer un delito, las autoridades podrán solicitar la información correspondiente a la empresa telefónica conforme a la legislación vigente.

FBPT