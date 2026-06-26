¿Cómo Registrar Mi Número Celular si Termina 2 o 3? Fecha Límite para Hacerlo y Tener Servicios

¿Tu número celular termina en 2 o 3? No pierdas servicios, regístralo antes de la fecha límite; te decimos cuándo es el último día para completar el proceso

Registro línea celularLa CTR estableció las fechas límite para hacer el registro de la línea de celular. Foto: Cuartoscuro

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