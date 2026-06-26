¿Cómo Registrar Mi Número Celular si Termina 2 o 3? Fecha Límite para Hacerlo y Tener Servicios

Cada vez se acerca más el final de la prórroga para el registro de tu línea celular con terminación 2 0 3, en N+ te decimos cuál es la fecha límite para hacerlo y tener todos los servicios.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) compartió un calendario de la fecha límite de registro de las líneas de celular, dependiendo la terminación de los números, quienes aún no han realizado el proceso deberán hacerlo antes de la fecha establecida para evitar restricciones en el servicio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Prórroga en Registro de Líneas: Calendario con Fechas Límite, de Acuerdo con Número de Teléfono

Esta es la fecha límite para no perder los servicios de tu línea de celular

Las personas que tienen una línea celular con terminación 2 o 3 deberán realizar el registro de su número dentro del plazo establecido por la CTR, ya que el periodo de prórroga está por concluir. Las fechas que debes tomar en cuenta son las siguientes:

Si tu número termina en número 2, la fecha límite es el día 15 de septiembre de 2026.

En caso de que la terminación sea 3 tienes hasta el día 30 de septiembre para hacerlo.

Este registro forma parte de una estrategia para eliminar las líneas anónimas que pueden ser utilizadas en delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual.

¿Cómo registrar tu número de celular?

El procedimiento se realiza en línea desde el portal de la compañía telefónica y los pasos son los siguientes:

Llena tu número de celular.

Toma fotos de tu identificación oficial vigente por ambos lados.

Verifica tu identidad con la cámara de tu celular y sigue las instrucciones.

Finalmente, recibirás la confirmación de que tu registro fue exitoso.

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