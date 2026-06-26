Detienen a Policías Vinculados al Caso de la Periodista, Roxana Berenice, en Veracruz

En Ixhuatlán del Sureste, se informó acerca de la detención de al menos cuatro elementos policíacos presuntamente vinculados a la sustracción de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Veracruz.

policías detenidos vinculados al caso de la reportera Roxana Berenice Guzmán en VeracruzFoto: FGE Veracruz

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En Ixhuatlán del Sureste, 4 elementos policiacos han sido detenidos por su posible relación con el caso de Roxana Berenice. El ayuntamiento ya se pronunció. Sigue atento a más detalles.

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