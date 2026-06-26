Detienen a Policías Vinculados al Caso de la Periodista, Roxana Berenice, en Veracruz

En Ixhuatlán del sureste, fueron detenidos 4 policías entre ellos el comandante, por presuntamente participar en la sustracción de Roxana Berenice comunicadora de Nanchital.

Mediante un comunicado el ayuntamiento de Ixhuatlán del sureste fijo su posicionamiento ante los hechos ocurridos esta mañana donde elementos policíacos fueren detenidos para investigar su presunta relación con la extracción de la periodista Roxana Berenice el pasado dos de junio en el sur de la entidad veracruzana.

Detienen al “Delta 7” vinculado al secuestro y homicidio de Roxana Berenice

La mañana de este viernes 26 de junio se informó que Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, llevaron acabo un fuerte operativo de seguridad en la ciudad de Coatzacoalcos la tarde del jueves 25 de junio donde se realizó la detención de José del Carmen “N” alias “Delta 7” quien es señalado como el presunto responsable del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

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Según datos aportados por la Secretaría de Marina la detención se realizó en el municipio de Coatzacoalcos, como resultado de semanas de operaciones de inteligencia efectuadas por la Secretaría de Marina. Fuentes de seguridad señalan que "Delta 7" participó activamente en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora, quien fue privada de su libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.