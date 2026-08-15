Trabajadores Encuentran Lingotes y Monedas de Oro en una Construcción

Esta semana, obreros encontraron lingotes y monedas de oro cuyo valor podría superar los 10 millones de dólares en una construcción.

Ante dicha situación, la policía belga pidió a cazadores de tesoros que permanezcan alejados del lugar.

El inesperado hallazgo salió a la luz el martes durante trabajos de renovación de un edificio en la ciudad de Dendermonde, en Flandes Oriental.

La policía indicó que los trabajadores los alertaron luego de encontrar "una gran cantidad de oro", y publicó fotografías de alrededor de 50 lingotes y monedas en su página de Facebook.

La prensa de ese país informó que las piezas de oro con un valor estimado de 9 millones de euros, se encontraron empotradas en las paredes del sótano de una casa que pertenece a la organización benéfica local CAW East-Flanders.

La policía informó que el oro fue "inventariado y puesto a salvo lo más rápido posible en una bóveda de alta seguridad perteneciente a los servicios del gobierno federal".

En una publicación de Facebook del departamento de policía se indicó:

"Al parecer, varios cazadores de tesoros querrían volver a visitar el lugar"

"Un consejo de oro: realmente no tiene sentido", dijeron, al señalar a los curiosos que se mantuvieran alejados de la obra.

Con información de AFP.

LECQ