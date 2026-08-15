Internacional

Trabajadores Encuentran Lingotes y Monedas de Oro en una Construcción

Los lingotes y monedas de oro con un valor estimado de 9 millones de euros fueron encontrados empotrados en las paredes de una casa perteneciente a una organización benéfica local

Trabajadores encontraron lingotes y monedas de oro en una construcción en Bélgica.Lingotes y monedas de oro encontrados en una construcción en Bélgica. Foto: Facebook @LokalePolitieDendermonde

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