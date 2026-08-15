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Viernes de Salvación en La Casa de los Famosos 2026 Hoy: ¿Quién Ganó la Prueba?

Moisés Peñaloza venció a Brianda y Gema en el duelo de la salvación y se salvó a sí mismo en La Casa de los Famosos México 2026. Estos son los nominados que siguen en riesgo.

quien-gano-la-salvacion-la-casa-de-los-famosos-mexico-14-agosto-moisesFoto: La Casa de los Famosos

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Viernes de Salvación: Moisés Peñaloza gana el duelo y se libra de la nominación en La Casa de los Famosos 2026. Descubre quiénes siguen en riesgo.

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