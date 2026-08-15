Viernes de Salvación en La Casa de los Famosos 2026 Hoy: ¿Quién Ganó la Prueba?

La noche de este viernes 14 de agosto dejó resuelta una de las incógnitas más esperadas de la semana en La Casa de los Famosos México 2026: quién se quedaría con el poder de la salvación y a cuál de los siete nominados sacaría de la placa.

El camino hacia la gran final del robo de la salvación comenzó el jueves 13 de agosto, cuando la producción organizó una prueba inspirada en el curling: los habitantes debían deslizar un objeto lo más cerca posible de un punto determinado para sumar puntos. Entre las mujeres, Gema Garoa y Arantza Ruiz avanzaron como semifinalistas; entre los hombres, lo hicieron Memo Schutz y Moisés Peñaloza.

En el cruce final, Moisés y Gema empataron en puntos, por lo que ambos se ganaron el derecho de retar a Brianda Deyanara, quien llegaba como líder defendiendo la salvación, en el duelo decisivo de este viernes.

¿En qué consistió el reto de la salvación? Cada uno de los tres competidores debía derribar una serie de botellas lanzando una pelota que primero tenía que botar en el suelo antes de impactar el objetivo.

Al final, Moisés Peñaloza fue quien se impuso en la dinámica, venciendo tanto a Brianda como a Gema y llevándose así el poder de la salvación de la semana.

Con esa victoria en sus manos, Moisés tomó una decisión que sorprendió poco, dado que él mismo formaba parte de la placa, usó el poder para salvarse a sí mismo, así que queda oficialmente fuera de la nominación de esta semana.

Con la salida de Moisés de la placa, los nominados que continúan en riesgo de abandonar la casa este domingo 16 de agosto son:

Memo

Arantza

Massad

Luis

Yanet

Flor

La decisión final quedará en manos del público, que definirá el domingo quién se convierte en el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026.