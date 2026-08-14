Nicole Kidman Habla sobre su Matrimonio con Tom Cruise: 'Iba a Tirar mi Carrera por la Borda'

Nicole Kidman está viviendo una gran racha en su carrera. Este viernes está en tendencia gracias a que protagoniza el videoclip de Troye Sivan She's the best.

Con esta vuelta a la fama, Nicole volvió a hablar de un de las etapas de su vida personal que más la marcó: su relación con Tom Cruise.

En una entrevista con British Vogue, Kidman reconoció que su matrimonio con Cruise podía dañar su carrera cuando decidió casarse con él en 1990, pero que el amor pesó más que cualquier advertencia.

"Iba a tirar mi carrera por la borda"

Kidman tenía solo 23 años cuando se casó con Tom Cruise, quien en aquel entonces ya era una superestrella, pues había protagonizado películas como Top Gun y Rain Man.

“Me casé muy joven. De repente tenía 22 o 23 años y ya estaba casada con un hombre que era una gran estrella de cine. Pero para mí era de lo más normal. Nos enamoramos perdidamente y fue así de sencillo.

"Recuerdo que la gente me decía: ‘Bueno, esto de verdad va a afectar tu carrera’. Y yo les contestaba: ‘Me vale. Estoy enamorada y me quiero casar’.

"Y después, cuando ya era su esposa, me decían: ‘¿Ves? Te lo dijimos’. Y yo pensaba: ‘¿Y qué? ¿Acaso no estaba destinada a casarme con el hombre que amo? Claro que iba a tirar mi carrera por la borda. En ese momento no me importaba’”.

Del set de Días de Trueno al altar

Nicole y Tom se conocieron en el set de la película Días de Trueno y ahí se enamoraron profundamente, según palabras de la propia actriz.

En esa cinta Kidman hacía su debut, mientras que Cruise ya era una estrella consolidada.

El matrimonio duró 11 años y durante esa relación adoptaron a sus hijos Isabella y Connor.

Se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de los años 90 y ella, quedó marcada durante muchos años en los titulares como "la esposa de Tom Cruise".

La pareja se separó en 2001.

El matrimonio y ruptura con Keith Urban

La actriz conectó su separación de Tom Cruise con el momento que vive ahora, tras 19 años de matrimonio con el músico Keith Urban, la pareja se separó a finales de 2025.

Pese a las advertencias que ignoró en su juventud, Kidman construyó una de las carreras más sólidas de Hollywood, con un Oscar por su papel en Las horas y otros papeles que la alejaron por completo de la etiqueta con la que fue catalogada en los 90.