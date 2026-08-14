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Nicole Kidman Habla sobre su Matrimonio con Tom Cruise: 'Iba a Tirar mi Carrera por la Borda'

Nicole Kidman recordó en una entrevista que ignoró las advertencias antes de casarse con Tom Cruise sobre el impacto de esa relación en su carrera.

nicole-kidman-matrimonio-tom-cruise-afecto-carreraFoto: Getty Images

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Nicole Kidman revela cómo su matrimonio con Tom Cruise casi arruina su carrera. A pesar de las advertencias, el amor prevaleció. Descubre más sobre esta etapa crucial.

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