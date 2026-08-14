'No la soporto': Cynthia Klitbo Explota contra Flor Vigna en La Casa de los Famosos

Cynthia Klitbo ya no aguanta a Flor Vigna dentro de La Casa de los Famosos México. En la transmisión 24/7 del reality, la actriz zacatecana explotó contra su compañera argentina y la acusó de no colaborar en las tareas del hogar, de tener hábitos de higiene cuestionables y de ser, en sus palabras, "muy huevona".

Un choque que ya venía cocinándose

Estas declaraciones no sorprendieron tanto al público porque, en días recientes hubo un desacuerdo durante una dinámica de la casa. Vigna presuntamente se quejó de jugar en el mismo equipo que Klitbo durante el reto por el presupuesto semanal, lo que causó la molestia de la actriz.

"A ella no la soporto"

En una plática casual con Mariana Klitbo fue directa al describir su relación con Vigna ante otros habitantes de la casa. Aseguró que casi nadie le cae mal, pero que con su compañera Flor hay. una excepción y la calificó de floja y sucia.

La actriz detalló comportamientos puntuales que, según ella, generan roces en la convivencia diaria: que Vigna come con los pies sobre la mesa, hace ruido al masticar, no lava los trastes y deja comida pegada en las ollas para que otros se encarguen de limpiarlas.

También le apuntó a temas de higiene personal y hasta se metió con su vida sentimental, sugiriendo que Vigna cambia de pareja con frecuencia.

Rechaza el señalamiento de xenofobia

Klitbo se adelantó a las críticas y negó que su enojo tenga que ver con el origen argentino de Vigna. Insistió en que la mala fama de su compañera dentro de la casa es resultado de su propia actitud y falta de cooperación, no de dónde viene.

Consciente de que sus declaraciones generarían reacciones, la actriz anticipó que la tacharán de conflictiva, pero defendió su postura asegurando que otras mujeres se identifican con lo que dice.

El papel de Klitbo en la casa

La actriz de 59 años se ha posicionado como una de las figuras que mantiene el orden doméstico dentro del reality, junto a Yahir, y desde ahí dice tener autoridad para señalar quién colabora y quién no.

El choque se suma a una semana particularmente tensa para Klitbo, quien días antes había denunciado sentirse discriminada por edad durante la Prueba Semanal "Operación Digital", al quedar fuera de la última ronda en favor de Vigna.