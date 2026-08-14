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'No la soporto': Cynthia Klitbo Explota contra Flor Vigna en La Casa de los Famosos

Cynthia Klitbo arremete contra Flor Vigna en La Casa de los Famosos México, la acusa de floja, sucia y de no colaborar en la casa.

cynthia-klitbo-explota-flor-vigna-no-la-soporto-casa-famososFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Tensión en La Casa de los Famosos: Klitbo critica a Vigna por su falta de colaboración y hábitos cuestionables. ¿Es justo su reclamo?

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