Semarnat Aclara Por Qué Santuario Jaguar Negro Tigre Blanco Perdió Permiso para Operar

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró hoy, 14 de agosto de 2026, por qué el Jaguar Negro Tigre Blanco perdió el permiso para operar.

De acuerdo con la dependencia, el establecimiento no cuenta actualmente con un registro vigente como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre de Forma Confinada, Fuera de su Hábitat Natural (PIMVS).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. José Luis 'N' es Vinculado a Proceso por Transportar un Cachorro de Tigre de Béngala Blanco

La Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) informó que el registro fue revocado el 16 de enero de 2024, mediante el oficio SPARN/DGVS/00617/24, debido al incumplimiento de obligaciones establecidas en la normatividad.

¿Por qué perdió el permiso Jaguar Negro Tigre Blanco?

Uno de los requisitos para los PIMVS es presentar cada año un informe de actividades relacionadas con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

La Semarnat explicó que estos reportes deben entregarse entre abril y junio, conforme al artículo 50 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. Sin embargo, el responsable del establecimiento dejó de presentar los informes correspondientes durante cinco años consecutivos, de 2018 a 2022.

Ante este incumplimiento, la autoridad determinó revocar el registro del PIMVS.

La consecuencia es que el establecimiento ya no puede realizar, bajo ese registro, actividades de manejo, reproducción, aprovechamiento o comercialización de ejemplares de vida silvestre.

La Semarnat precisó que Eduardo Mauricio Moisés Serio, responsable del establecimiento, perdió la facultad para operar grandes felinos u otras especies al amparo del registro que había sido otorgado al PIMVS.

Por ello, el antiguo registro no puede utilizarse como respaldo para reproducir, aprovechar o comercializar grandes felinos.

La dependencia también aclaró un punto que puede generar confusión. Aunque el nombre Jaguar Negro Tigre Blanco todavía aparece en el Padrón Nacional de PIMVS, esta referencia únicamente corresponde a su antecedente registral.

Es decir, que el establecimiento aparezca en ese padrón no significa que su registro continúe vigente ni que tenga autorización actual para operar bajo ese esquema.

FBPT