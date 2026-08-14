¿Dónde Está la Gran Feria de Regreso a Clases Profeco el 15-16 de Agosto 2026 en CDMX? Horarios

Este fin de semana se llevará a cabo la Mayor Feria de Regreso a Clases 2026 de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Ciudad de México (CDMX) y acá te decimos dónde será el 15 y 16 de agosto, además de los horarios.

A partir de esta semana iniciaron las ferias de útiles en la capital del país y en una nota previa te traemos las ubicaciones de estas ventas especiales para que sepas dónde comprar todo lo necesario para el ciclo escolar 2026-2027.