¿Dónde Está la Gran Feria de Regreso a Clases Profeco el 15-16 de Agosto 2026 en CDMX? Horarios
Si quieres comprar útiles y uniformes escolares baratos, consulta la sede y horarios de las ferias de la Profeco
Si quieres comprar útiles y uniformes escolares baratos, consulta la sede y horarios de las ferias de la Profeco
Este fin de semana se llevará a cabo la Mayor Feria de Regreso a Clases 2026 de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Ciudad de México (CDMX) y acá te decimos dónde será el 15 y 16 de agosto, además de los horarios.
A partir de esta semana iniciaron las ferias de útiles en la capital del país y en una nota previa te traemos las ubicaciones de estas ventas especiales para que sepas dónde comprar todo lo necesario para el ciclo escolar 2026-2027.
La venta de útiles y uniformes escolares se llevará a cabo este sábado 15 y domingo 16 de agosto en Expo Reforma en CDMX, centro de convenciones y exposiciones, ubicado en la Calle Morelos 67, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.
En estas ferias de la Profeco, los papás, mamás y tutores podrán encontrar todos los útiles escolares que necesitan sus hijos, además de los uniformes, mochilas, calzado, libros y servicios de telecomunicaciones a bajo costo.
De igual forma, en estos bazares se ofrecen cortes de cabello, emisión de certificados médicos y actas de nacimiento, así como asesorías jurídicas sobre los derechos en materia de consumo y talleres correspondientes a la Tecnología Doméstica.
La feria de útiles y uniformes de la Profeco, que se realizará este fin de semana en CDMX, tendrá un horario de 9:00 am a 6:00 pm los dos días. La entrada es completamente gratuita y contará con diferentes marcas que estarán ofreciendo todo tipo de productos para los padres de familia y alumnos.
La Feria de Regreso a Clases en Expo Reforma no es la única que se estará realizando este fin de semana, ya que también está habilitada una en la alcaldía Cuajimalpa. Estas son las fechas y ubicaciones de las que habrá en CDMX:
Cuajimalpa
Fechas: Del 13 al 16 de agosto.
Sede: Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa. Av. Juárez, s/n, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000.
Cuauhtémoc
Fechas: 15 y 16 de agosto
Sede: Expo Reforma. Av. Morelos 67, Col. Juárez, C.P. 06600.
Azcapotzalco
Fechas: 21 y 22 de agosto.
Sede: Jardín Parque Hidalgo. Calle 16 de septiembre, s/n, Col. Centro de Azcapotzalco, C.P. 02000.
Milpa Alta
Fechas: Del 28 de agosto al 2 de septiembre
Sede: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta. Av. México (entre Jalisco y Constitución), s/n, Col. Villa Milpa Alta, C.P. 12000.
PPP