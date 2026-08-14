Educación

¿Dónde Está la Gran Feria de Regreso a Clases Profeco el 15-16 de Agosto 2026 en CDMX? Horarios

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Conoce Dónde Es la Feria de Regreso a Clases Profeco el 15 y 16 de Agosto 2026Las ferias de útiles escolares de la Profeco iniciaron esta semana en CDMX. Foto: Cuartoscuro
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