UNAM Publica Horarios Oficiales de Examen de Control 2026 en Palacio de los Deportes, CDMX

La UNAM confirmó los horarios oficiales por turno para la aplicación del Examen de Control Presencial en el Palacio de los Deportes, sede de la Ciudad de México (CDMX) que concentrará a la mayoría de los aspirantes convocados durante los días 17, 18 y 19 de agosto de 2026.

¿Dónde se ubica el Palacio de los Deportes?

La sede se encuentra en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), el Palacio de los Deportes concentrará a 53,568 aspirantes, la mayor cantidad entre las cuatro sedes habilitadas para el Examen de Control Presencial a nivel nacional, de un total de 58,783 convocados.

¿Cómo sé qué día y horario me corresponde?

Cada aspirante tiene asignada una fecha y un horario específicos, distintos entre sí, por lo que no todos los convocados acuden el mismo día ni a la misma hora.

Para consultar la cita individual, es necesario ingresar a "TU SITIO", disponible dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027/1, con la clave personal de cada aspirante. Ahí se detalla el lugar, la fecha, la hora, el croquis de ubicación y la documentación necesaria.

¿Qué debo llevar el día del examen?

De acuerdo con la convocatoria de la UNAM, es indispensable presentarse con:

Identificación oficial con fotografía.

El comprobante de cita individual.

¿Cuánto dura el examen y a qué hora debo llegar?

La duración del examen es de tres horas. La DGAE recomienda a los aspirantes presentarse una hora antes del inicio de su turno para agilizar el proceso de registro e ingreso a la sede.

¿Cuáles son los horarios oficiales por turno?

De acuerdo con un comunicado publicado este viernes 14 de agosto 2026, habrá tres horarios para cada día de la aplicación del Examen de Control de la UNAM en la sede Palacio de los Deportes, en la CDMX.

Lunes 17 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Martes 18 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Miércoles 19 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

AMP