Educación

UNAM Publica Horarios Oficiales de Examen de Control 2026 en Palacio de los Deportes, CDMX

El Palacio de los Deportes espera a 53,568 aspirantes, la mayor cantidad entre las cuatro sedes habilitadas para el Examen de Control

Examen de Control de la UNAM: Fechas y Turnos en León, Oaxaca y TijuanaExamen de Control de la UNAM: Fechas y Turnos en León, Oaxaca y Tijuana
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