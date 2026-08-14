Educación

Javier Busca Volver a Obtener Puntaje Perfecto para Ingresar a la Carrera de Medicina en la UNAM

Desde Zitácuaro, Michoacán, Javier Camargo viajó hasta León, Guanajuato, para acudir a la prueba de control presencial para ingresar a la UNAM, confía en que pueda volver a aprobar

Prueba de control de la UNAM en León, Guanajuato.Aspirantes durante la prueba de control de la UNAM en León, Guanajuato. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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