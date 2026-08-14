Javier Busca Volver a Obtener Puntaje Perfecto para Ingresar a la Carrera de Medicina en la UNAM

En León, Guanajuato, se esperaban 2 mil 770 aspirantes al examen de control de la UNAM, pero llegaron casi mil menos. Los jóvenes viajaron desde 10 estados invirtiendo tiempo y recursos.

Javier Camargo vive en Zitácuaro, Michoacán. Desde el martes pasado salió de su casa rumbo a León, Guanajuato, para acudir a su prueba de control presencial para ingresar a la UNAM. Él fue uno de los aspirantes que obtuvo un puntaje perfecto en el examen de ingreso para la carrera de medicina.

“Creo que es mentalizarte que vas por todo o nada. Yo voy de nuevo por el 120. (…) En dado caso de que no, con obtener el resultado aprobatorio es para mí es suficiente”, indicó Javier.

Llegó a la terminal Observatorio al poniente de la Ciudad de México y tomó el Metro para dirigirse al oriente de la capital.

“Hubiera salido, efectivamente, muchísimo mejor aquí a Ciudad de México, pues son simplemente 2 horas de camino. Y no estarme trasladando desde días antes como en esta situación que me mandaron hasta León, que voy 2 días antes”, señaló.

Para hacer la prueba de control presencial, Javier tuvo que invertir tiempo y dinero para viajar hasta la sede asignada.

“Me voy a gastar para hacer nuevamente este examen, este filtro de la UNAM, específicamente, calculando bien, de unos 5 mil a 6 mil pesos, ya contemplando transporte, hospedaje, comidas”, precisó.