¿Dónde Comprar Útiles Escolares Kawaii en CDMX para el Regreso a Clases 2026? Lista de Calles

En Ciudad de México (CDMX) existen un par de calles que son el paraíso de las "niñas de los plumones". Si buscas papelería bonita y barata, en estas ubicaciones encontrarás útiles escolares Kawaii para este regreso a clases.

Con el ciclo escolar 2026-2027 a unos días de distancia, papás y alumnos buscan lugares dónde surtir la lista de útiles escolares para primaria y secundaria. Y en una nota previa te dimos a conocer los materiales sugeridos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) por cada grado educativo.

Al respecto, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) del Gobierno de México continúa con el depósito de 2,500 pesos para alumnos de primaria hasta el viernes 14 de agosto de 2026.

Aunque no es el único Apoyo Bienestar vigente para adquisición de útiles y uniformes en México, así que vale la pena que estés pendiente de las fechas de pago.

¿Dónde comprar útiles escolares Kawaii en CDMX?

Volviendo a la consulta original, debes saber que el Centro Histórico de Ciudad de México tiene un par de calles destinadas a la venta de artículos de papelería, donde por supuesto hay útiles escolares Kawaii.

Allí puedes conseguir todo tipo de materiales por mayoreo o menudeo: mochilas, colores, uniformes, marcadores y cuadernos se venden al por mayor.

Calle de Mesones, en la alcaldía Cuauhtémoc:

Sin duda el paraíso de los artículos de papelería. Esta calle está repleta de negocios con venta de útiles escolares a precios de mayoreo y menudeo. Uno de los más reconocidos es la Plaza Mesones 123.

Durante la época de regreso a clases, las calles también se llenan de puestos ambulantes que ofrecen todo tipo de artículos escolares.

Estaciones de Metro cercanas: Zócalo/Tenochtitlán de Línea 2.

Calle de Moneda, en la alcaldía Cuauhtémoc:

Muy cerca del Zócalo de Ciudad de México, esta calle vende artículos de temporada. Durante julio, agosto y septiembre se surte de útiles escolares y piezas para armar los uniformes escolares.

Si bien, el Pasaje Comercial Moneda 19 es uno de los más reconocidos, en la calle también se colocan puestos ambulantes que ofrecen todo tipo de materiales, incluidas las versiones Kawaii.

Estaciones de Metro cercanas: Pino Suárez de Línea 1 o Línea 2, así como Isabel La Católica de Línea 1.

Calle Correo Mayor, en la alcaldía Cuauhtémoc:

Ubicada justo detrás del Palacio Nacional, en la calle de Correo Mayor puedes hallar artículos de temporada. Tal como en Moneda, durante julio, agosto y septiembre se ofrece una gran variedad de útiles escolares, entre ellos plumas, libretas y marcadores Kawaii.

Estaciones de Metro cercanas: Zócalo/Tenochtitlán de Línea 2.

Ferias de Regreso a Clases Profeco

En las ferias de útiles escolares y uniformes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también puedes hallar todo tipo de artículos kawaii para armar el kit de papelería para este ciclo escolar.

El 15 y 16 de agosto la Feria de Útiles Escolares tendrá lugar en Expo Reforma de 09:00 a 18:00 horas y la entrada será gratuita.

Estaciones del Metro cercanas: Juárez de Línea 3.

¿Dónde aceptan la Tarjeta de Útiles Escolares en 2026?

Si estás pensando en ocupar el apoyo económico de Útiles Escolares que se deposita a los alumnos de Secundaria en CDMX debes saber que el Fideicomiso de Bienestar Educativo de Ciudad de México (Fibien) tiene publicada una lista de comercios que aceptan este método de pago.

Mientras que para surtir la lista de útiles escolares de primaria con el Apoyo Bienestar de 2,500 pesos que se ha depositado en la Tarjeta Beca Rita Cetina sólo es necesario verificar si el establecimiento acepta este método de pago. O bien hacer el retiro del efectivo.

SARR