Salud

Trasladan Pulmones Desde Zacatecas Hasta Hospital Privado en San Pedro, Nuevo León

Autoridades de rescate ayudaron con el traslado aéreo de unos pulmones hasta un hospital privado en Nuevo León

Traslado pulmonesProtección Civil de Nuevo León ayudó con el traslado de los pulmones. Foto: PCNL
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