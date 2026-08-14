Trasladan Pulmones Desde Zacatecas Hasta Hospital Privado en San Pedro, Nuevo León

La tarde de este jueves 13 de agosto se realizó el traslado aéreo de unos pulmones provenientes del estado de Zacatecas, los cuales fueron llevados a un hospital privado ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Para realizar este traslado, Protección Civil de Nuevo León implementó un operativo especial de recepción de órganos, con el objetivo de agilizar la llegada de los pulmones hasta el municipio de San Pedro. Este despliegue comenzó desde temprano y se extendió hasta la tarde, cuando se realizó la entrega de los órganos.

El helicóptero de Protección Civil de Nuevo León fue utilizado para apoyar en el traslado y facilitar la llegada de los órganos hasta el punto donde ya se encontraba preparado el personal para recibirlos.

¿Por qué los pulmones fueron entregados vía aérea?

La recepción de los pulmones se llevó a cabo durante la tarde en las instalaciones de este hospital privado, donde fueron entregados para continuar con el procedimiento médico correspondiente. El operativo contó únicamente con la participación de elementos de Protección Civil de Nuevo León y el helicóptero de la corporación.

Autoridades señalaron que el traslado de estos pulmones fue vía aérea para conservar la vitalidad de los órganos, así como evitar el tráfico lento presente en el Área Metropolitana de Monterrey. Protección Civil de Nuevo León informó que continuará apoyando durante este tipo de casos.