Trump Pide a la Corte Suprema que Autorice Terminar el Salón de Baile de la Casa Blanca

La administración encabezada por el presidente Donald Trump solicitó hoy, 14 de agosto de 2026, a la Corte Suprema que se autorice terminar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca.

La petición ocurre después de que un tribunal federal de apelaciones determinara que la administración no cuenta con la autorización necesaria del Congreso para seguir adelante con la construcción.

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En ese sentido, el gobierno de Trump presentó la solicitud para mantener suspendido el fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La intención de la administración es que las obras puedan continuar mientras prepara una apelación formal.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que permitir que la construcción permanezca detenida podría dejar una estructura inconclusa en la Casa Blanca. En su solicitud, retomaron además la postura de Trump de que el proyecto tiene implicaciones relacionadas con la seguridad.

La administración ha defendido que las características contempladas para el inmueble hacen que el proyecto sea necesario para proteger al presidente, funcionarios y visitantes.

¿Por qué un tribunal ordenó detener la construcción?

El conflicto llegó a los tribunales después de que se cuestionara la autoridad de la administración para llevar adelante el proyecto sin una aprobación del Congreso.

El pasado 7 de agosto, un panel del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, en una decisión dividida de 2 votos contra 1, confirmó una orden que impedía continuar con la construcción en superficie.

El tribunal sostuvo que la decisión sobre levantar un salón de baile de estas dimensiones corresponde al Congreso y no puede ser tomada únicamente por el Poder Ejecutivo.

La resolución no entró en vigor de inmediato. El tribunal concedió un periodo de 14 días para que la administración pudiera impugnar el fallo ante la Corte Suprema.

FBPT