Internacional

Trump Pide a la Corte Suprema que Autorice Terminar el Salón de Baile de la Casa Blanca

El mandatario estadounidense presentó en el Tribunal Supremo una petición para que sigan las obras

Casa Blanca.Casa Blanca. Foto: Reuters

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