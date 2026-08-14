Accidente Hoy en el Metro CDMX: Esto Pasó con Vagón del Tren de la Línea 3
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa qué ocurrió en los talleres de Ticomán ubicados en la alcaldía Gustavo A. Madero
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa qué ocurrió en los talleres de Ticomán ubicados en la alcaldía Gustavo A. Madero
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La mañana de hoy, 14 de agosto de 2026, se registró un accidente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), sin que se reportaran personas lesionadas.
Un vagón del tren se descarriló en las vías de prueba al interior de los talleres de Ticomán, justo cuando iba a comenzar actividades en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, los hechos ocurrieron en los talleres ubicados en Calzada Ticomán 199, esquina Río Bamba, en la colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.
Este suceso no afectó el servicio de la Línea 3, indicó la dependencia.
“El incidente no ocasiona afectaciones al servicio de la Línea 3, el cual transcurre con normalidad, de Indios Verdes a Universidad y viceversa, desde inicio de servicio”, dijo la SSC en una tarjeta informativa.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana también dio a conocer que técnicos de instalaciones fijas y material rodante laboraron en la zona de maniobras de los talleres Ticomán para reincorporar a su posición a uno de los nueve vagones del tren, el cual salió de su posición en la vía, a las 06:30 horas de este viernes.
De igual manera, precisó que al momento del incidente, el tren circulaba en una vía de la zona de maniobras del taller, por lo cual iba en vacío. “No se registró personal del Metro lesionado”, apuntó.
La SSC añadió que el área de investigación de incidentes relevantes tomó conocimiento del hecho para el análisis técnico correspondiente y el planteamiento de las medidas correctivas.
Cabe señalar que previamente, se dio a conocer que alrededor de las 07:15 horas se realizó una prueba física al conductor del tren, quien no presentó aliento etílico y presentó marcha estable.
La Línea 3 iniciará en meses próximos un proceso de modernización para abatir la obsolescencia propia de más de cinco décadas de operación, recordó la dependencia capitalina.
En una tarjeta informativa posterior, la SSC indicó que según los primeros informes, y como parte de la revisión técnica que se lleva a cabo, se identificó una probable afectación asociada a las condiciones del terreno en la zona, derivada de una falla geológica y del reblandecimiento del suelo durante la actual temporada de lluvias.
Por ello, dijo, se realizarán trabajos de renivelación geométrica de la vía y compactación del balasto, “además de las acciones técnicas que determine el área especializada una vez concluido el análisis correspondiente”.
De igual manera, expuso que el Metro CDMX mantendrá la supervisión de las condiciones de la infraestructura en la zona y dará seguimiento a los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de las maniobras y de la operación.
SPB