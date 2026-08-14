Accidente Hoy en el Metro CDMX: Esto Pasó con Vagón del Tren de la Línea 3

La mañana de hoy, 14 de agosto de 2026, se registró un accidente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), sin que se reportaran personas lesionadas.

Un vagón del tren se descarriló en las vías de prueba al interior de los talleres de Ticomán, justo cuando iba a comenzar actividades en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, los hechos ocurrieron en los talleres ubicados en Calzada Ticomán 199, esquina Río Bamba, en la colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.

Este suceso no afectó el servicio de la Línea 3, indicó la dependencia.

“El incidente no ocasiona afectaciones al servicio de la Línea 3, el cual transcurre con normalidad, de Indios Verdes a Universidad y viceversa, desde inicio de servicio”, dijo la SSC en una tarjeta informativa.