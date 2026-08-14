Accidentes

Accidente Hoy en el Metro CDMX: Esto Pasó con Vagón del Tren de la Línea 3

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa qué ocurrió en los talleres de Ticomán ubicados en la alcaldía Gustavo A. Madero

Vagón del tren del Metro CDMX sale de la vía en talleres de Ticomán, GAM. Foto: N+Vagón del tren del Metro CDMX sale de la vía en talleres de Ticomán, GAM. Foto: N+

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