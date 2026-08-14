Seguridad

Trabajador Sufre Graves Heridas al Quedar Atrapado en una Máquina en Torreón

El trabajador sufrió de graves heridas al quedar atrapado en una máquina dentro de una empresa ubicada en Paseo de la Amistad en Torreón

El trabajador sufrió de graves dentro de una empresa ubicada en Paseo de la Amistad en TorreónEl trabajador quedo atrapado de una extremidad superior dentro de una empresa. Foto: N+

Destacado

El trabajador quedo atrapado de una extremidad superior dentro de una empresa

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+