Trabajador Sufre Graves Heridas al Quedar Atrapado en una Máquina en Torreón

Un trabajador resultó con heridas graves la madrugada de este 14 de agosto del 2026, luego de quedar atrapado en una máquina al interior de una empresa ubicada sobre Paseo de la Amistad, en Torreón.

Al arribo de los cuerpos de emergencia, la persona ya había sido liberada. Se trata de Rey David, quien se encontraba operando el equipo en el área de conversión cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con el reporte, al intentar colocar una lija en el área de alimentadores, el trabajador quedó atrapado de una extremidad superior, lo que le provocó fracturas expuestas.

Para lograr su liberación, se liberó por mecanismo la energía neumática residual del equipo, sin necesidad de utilizar herramienta hidráulica o eléctrica.

Al lugar acudió personal de Protección Civil, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron una inspección de las instalaciones. Posteriormente, se levantó el acta correspondiente para dejar constancia del accidente.