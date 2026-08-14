Seguridad

Cortocircuito Provoca Incendio en Planta Maquiladora de San Pedro, Coahuila

El incendio de una planta maquiladora de San Pedro, fue provocado por una corto circuito

No se registraron personas lesionadas en el incendio de la planta maquiladora de San PedroEl incendio fue provocado por una corto circuito. Foto: N+

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No se registraron personas lesionadas en el incendio de la planta maquiladora de San Pedro

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