Este 14 de agosto del 2026 por la noche se recibió el reporte del incendio de una planta maquiladora en San Pedro, Coahuila, ubicada a la salida de la carretera a Cuatro Ciénegas.

Elementos del Grupo de Reacción Inmediata arribaron al lugar y confirmaron que la estructura de la planta se encontraba envuelta en humo, por lo que se solicitó el apoyo de una cisterna para atender la situación.

Bomberos voluntarios y paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al sitio para brindar apoyo. Como parte de las labores, se cortó la energía eléctrica y se procedió a enfriar el área para disminuir la temperatura y facilitar la extracción del humo acumulado al interior de la estructura.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó debido a un corto circuito en el área de la cocina. Posteriormente, se realizó la inspección correspondiente de la estructura y se emitieron las respectivas recomendaciones a los encargados del lugar para prevenir otro incidente. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.