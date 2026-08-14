Sociedad

Denuncian Envenenamiento de Mascotas en Aguascalientes; Acusan a Mujer de Presunta Responsable

La mujer supuestamente les arroja carne envenenada a los perros, sin embargo, esto no se ha confirmado.

Perro en calleEntre los vecinos hay opiniones encontradas del caso. Foto: N+

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Vecinos de Pozo Bravo Norte temen por sus mascotas tras acusaciones de envenenamiento. La investigación está en curso.

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