Denuncian Envenenamiento de Mascotas en Aguascalientes; Acusan a Mujer de Presunta Responsable

En Aguascalientes, vecinos de Pozo Bravo Norte señalan a una mujer por presuntamente arrojar carne envenenada contra sus mascotas. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente deberá investigar los señalamientos y determinar responsabilidades.

Vecinos de la calle Pozo de la Plata temen que sus mascotas sean afectadas, por ello, se convocó a una manifestación para la tarde-noche del martes 11 de agosto; sin embargo, la movilización finalmente no se realizó debido a las opiniones encontradas entre habitantes respecto a las acusaciones contra la mujer.

Analizan caso de envenenamiento de mascotas

La Coordinación General de Salud de Aguascalientes señaló que no tenían reporte del caso y que corresponde a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente investigar los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad

“Me parece que iban a ir algunas personas a reclamarle a esta persona que está atentando en contra de la vida de los animalitos. Al parecer no se logró nada”, explicó María Teresa Rendón Esquivel, Coordinación General de Salud Municipal.

En caso de registrarse nuevos animales afectados, el Hospital Veterinario Municipal puede recibirlos para brindar atención primaria y estabilizarlos ante una posible intoxicación.