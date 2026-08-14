Detienen por Tercera Ocasión a 'El Pepas' en Poco Más de Seis Meses en Mexicali

En un periodo de poco más de seis meses, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) han detenido en tres ocasiones a un hombre identificado como José Alejandro 'N', alias 'El Pepas', durante distintos operativos realizados en el Valle de Mexicali.

De acuerdo con la corporación, el hombre ha sido asegurado en hechos relacionados con la posesión de distintas sustancias y, en uno de los casos, un vehículo con reporte de robo.

La primera detención ocurrió el 6 de febrero de 2026, cuando agentes estatales ubicaron a José Alejandro 'N' en el Valle de Mexicali.

Según la información proporcionada por la FESC, el hecho derivó en una persecución y un enfrentamiento con elementos de la corporación, tras lo cual el hombre fue detenido.

El 28 de julio, José Alejandro 'N' volvió a ser detenido durante un operativo en el Valle de Mexicali. En esta ocasión, los agentes le aseguraron 69 envoltorios con marihuana y 50 envoltorios con metanfetamina, además de un vehículo que contaba con reporte de robo.

La persona detenida y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones.

Tercera detención ocurrió el 12 de agosto

La detención más reciente ocurrió el 12 de agosto, durante esta intervención, los agentes le aseguraron 31 envoltorios de cocaína y 60 envoltorios de metanfetamina.

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) señaló que el hombre presuntamente mantiene vínculos con un grupo criminal que opera en la zona.

APG