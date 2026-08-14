Seguridad

Detienen por Tercera Ocasión a 'El Pepas' en Poco Más de Seis Meses en Mexicali

En un periodo de poco más de seis mese han detenido en tres ocasiones a un hombre identificado como José Alejandro 'N'

Detienen por Tercera Ocasión a 'El Pepas' en Poco Más de Seis Meses en MexicaliDetienen por Tercera Ocasión a 'El Pepas' en Poco Más de Seis Meses en Mexicali | Foto: FESC

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