Cambio climático

Baja California Tendrá Lluvias y Calor de Hasta 41 Grados este Fin de Semana

Protección Civil alertó por lluvias y tormentas en zonas serranas, además de temperaturas de hasta 41 grados en municipios del estado

Cielo nublado previo a tormenta en Quintana Roo en enero 2025Cielo nublado previo a tormenta en Quintana Roo en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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