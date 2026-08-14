Baja California Tendrá Lluvias y Calor de Hasta 41 Grados este Fin de Semana

Baja California tendrá un fin de semana con lluvias aisladas, posibilidad de chubascos y descargas eléctricas, principalmente en zonas serranas, mientras que municipios como Mexicali, San Felipe y San Quintín continuarán registrando temperaturas máximas de hasta 41 grados centígrados.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Baja California, estas condiciones podrían presentarse desde la tarde de este jueves 13 de agosto y mantenerse hasta el domingo 16.

Las precipitaciones se prevén principalmente en Tecate, Mexicali, Ensenada, San Felipe y San Quintín, con mayor probabilidad e intensidad en las zonas de sierra.

Prevén tormentas eléctricas, viento y posible granizo

Además de las precipitaciones, las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, tolvaneras y caída de granizo.

El desarrollo de estas condiciones podría generar reducciones de visibilidad, principalmente en zonas donde se presenten lluvias y tolvaneras.

La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que, aunque en Baja California se esperan lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, las condiciones pueden variar dependiendo de la zona, mientras que Protección Civil estatal contempla intervalos de chubascos en distintos municipios.

Ante la posibilidad de lluvias, las autoridades recomendaron mantener libres de basura las coladeras, canales, cunetas y pasos de agua, además de revisar azoteas y bajadas de agua para facilitar el desalojo de las precipitaciones.

También pidieron especial atención a quienes viven cerca de cuerpos de agua o en zonas de ladera, debido a que las lluvias pueden generar incrementos en los niveles de arroyos o inestabilidad del terreno.

Tres municipios mantendrán temperaturas elevadas

Las lluvias convivirán con condiciones de calor en distintas regiones del estado.

Para Mexicali, San Felipe y San Quintín se pronostican temperaturas máximas de entre 39 y 41 grados centígrados, mientras que el SMN mantiene a Baja California entre las entidades donde podrían registrarse temperaturas máximas de 40 a 45 grados.

Por ello, Protección Civil recomendó evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, mantenerse hidratado y tomar precauciones ante posibles afectaciones relacionadas con el calor.

Las autoridades también recordaron que no se debe dejar a menores de edad, personas vulnerables ni animales de compañía dentro de vehículos cerrados, debido al rápido incremento de la temperatura en el interior.

Ante la combinación de calor, lluvias y posibles tormentas eléctricas, Protección Civil pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades.

En caso de presentarse una tormenta, se recomienda evitar permanecer bajo árboles, estructuras metálicas o cerca de cableado eléctrico, así como extremar precauciones al conducir ante posibles tolvaneras, lluvia o reducción de visibilidad.

APG