Seguridad

Capturan a Calep 'N' en Puebla, Presunto Líder Criminal de 'Los Rojos' y Objetivo Prioritario

Calep 'N' fue vinculado al grupo criminal que opera en los municipios poblanos de Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Chietla y Tehuitzingo.

Calep 'N', líder criminal detenido en Puebla.Calep 'N' detenido por Fuerzas de Seguridad en Puebla. Foto: SSP Puebla

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Calep 'N', objetivo prioritario y líder de 'Los Rojos' fue capturado en Puebla. Las autoridades aseguran droga y cartuchos.

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