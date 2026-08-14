Capturan a Calep 'N' en Puebla, Presunto Líder Criminal de 'Los Rojos' y Objetivo Prioritario

Fue detenido en Puebla Calep 'N' considerado uno de los objetivos prioritarios de las Fuerzas de Seguridad identificado como uno de los presuntos líderes del grupo delictivo conocido como 'Los Rojos'.

La Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, detuvieron al generador de violencia en la región mixteca.

Calep 'N', de 54 años de edad, está vinculado al grupo criminal 'Los Rojos', el cual cuenta con presencia y realiza operaciones en los municipios poblanos de Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Chietla y Tehuitzingo.

Aseguran droga y cartuchos útiles de las Fuerzas armadas durante detención de Calep 'N'

Durante la intervención, personal de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes investigadores aseguraron sustancias ilícitas, cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dinero en efectivo y un vehículo.

De acuerdo a las autoridades, la detención de Calep 'N' representa un golpe a la estructura de esta organización delictiva y refrenda la determinación de las autoridades para actuar con firmeza contra quienes generan violencia y pretenden desestabilizar la tranquilidad de las familias poblanas.

Por su parte, el Gobierno de Puebla mencionó que continúa fortaleciendo las acciones de inteligencia, investigación y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de combatir de manera frontal a la delincuencia.

Capturan a líder criminal de grupo criminal que opera en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo

En julio de 2026, fue detenido Javier Adriano 'N' alias 'El Conejo' durante un operativo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo.

El hombre fue identificado como presunto líder de una red dedicada al robo de combustible el cual opera en los estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Presunto Líder Huachicolero en Hidalgo que Operaba en Puebla y Tlaxcala

Durante el operativo se logró la aprehensión de tres de sus cómplices identificados como Julio César 'N', Abner 'N' y Gustavo 'N'; Además, se aseguraron dos pipas con cerca de 40,000 litros de hidrocarburo, armas de fuego, dosis de droga y vehículos.

Las autoridades continuan con las investigaciones para determinar su situación legal de los detenidos.

Con información de N+

MCS