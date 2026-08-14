Política

Sheinbaum Responde a EUA por Red de Triangulación para Ingresar Productos de China

La presidenta Sheinbaum Pardo señala que la mercancía que llega a México tiene un valor agregado y después se exporta, dentro de la ley

.Foto: Reuters | Archivo

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Sheinbaum responde a Estados Unidos: México no triangula mercancía china. Asegura que el comercio cumple con la ley y se mantiene diálogo con la Unión Americana.

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