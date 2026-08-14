Sheinbaum Responde a EUA por Red de Triangulación para Ingresar Productos de China

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió hoy, 14 de agosto de 2026, a Estados Unidos de América (EUA), luego del informe en el que señaló que existe una red de triangulación de mercancía china, para presuntamente evadir aranceles.

En contexto: Estados Unidos publico el jueves el informe La Gran Estafa del Transbordo, en el que responsabilizó a China de pérdidas millonarias y de miles de empleos, por una práctica con la que oculta el verdadero origen de los productos que exporta, a través de terceros países, que ofrecen condiciones comerciales más favorables, entre ellas aranceles menores.

De acuerdo con el informe, México y Canadá, socios comerciales de Estados Unidos en el T-MEC, forman parte de dicha red de terceros países, integrada por unas 40 naciones.

México ha demostrado Estados Unidos que no hay triangulación de mercancía

Sobre el planteamiento que hizo Estados Unidos relacionado con la supuesta triangulación de mercancía, Sheinbaum Pardo dijo este viernes, en la conferencia mañanera, que “les hemos demostrado, en varias ocasiones, que no es así”.

Explicó que “hay mercancía que llega, tiene aquí un valor agregado y después se exporta, dentro de la ley”.

“Realmente este esquema de triangulación no es tal, como ellos lo están planteando”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum Pardo subrayó que, en diciembre de 2025, el Congreso de la Unión aprobó el aumento de los aranceles a las mercancías de países que no tienen tratado de libre comercio con nuestro país, en el marco del Plan México, que busca fortalecer la producción nacional.

La mandataria resaltó que ante la revisión del T-MEC, Estados Unidos planteó más reglas de origen, es decir, que los productos que México exporte sean de producción nacional, “y les hemos dicho que estamos de acuerdo, que hay que ajustar nada más el tiempo para que eso ocurra”.

La presidenta agregó que México mantiene “mucha comunicación” con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y con la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés).