Sheinbaum Señala ‘Injerencia en Política Mexicana’ por Cancelación de Visas de EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy, 14 de agosto de 2026, sobre la cancelación de visas en Estados Unidos de América (EUA), luego de que el documento fue revocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); la mandataria señaló que “tiene un sentido político”.

En la conferencia mañanera de este viernes, la mandataria dijo que la cancelación de visas americanas es un tema de “injerencia en la política mexicana”.

Sheinbaum Pardo mencionó que tiene un sentido político, “porque no es parejo a todos los países, si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos”.

“Es una visión de que los países no sean independientes y soberanos, sino que respondan solamente a un interés y no es solo por ser Estados Unidos, es con cualquier país del mundo”, apuntó la presidenta Sheinbaum.

La mandataria destacó que nuestro país tiene una larga historia en la defensa de la soberanía, desde la Independencia, y subrayó que “México es un país libre, independiente y soberano".

Señaló que siempre ha dicho "no" a "la búsqueda de interferir políticamente en México, o de usar a México, también, para su propia elección". “Guardamos una relación de coordinación, pero no de subordinación”, afirmó.

Hay que ser valientes ante cancelación de visas

Sheinbaum Pardo expuso que “hay que ser valientes” cuando se cancele una visa americana, “porque no hay otra cosa”, al menos que el Gobierno de Estados Unidos presente pruebas y en caso de que así suceda, que la persona señalada sea juzgada de acuerdo a las leyes mexicanas.

La mandataria recalcó que en el caso de funcionarios de Sinaloa, señalados por Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico, la Unión Americana no ha presentado ninguna prueba, solo “lo que hizo público, que no representa prueba alguna para la Fiscalía General de la República”.

La presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que “lo único que pedimos es respeto. Nosotros no opinamos de su elección, es una decisión de los Estados Unidos, pero también, en la política mexicana quien decide es el pueblo de México; no tiene por qué haber injerencia de ningún país”.

FGR descarta investigación contra Andrés Manuel López Beltrán

La presidenta de México dijo que, hasta donde le ha informado Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), no hay nada de investigaciones que tengan que ver con Andrés Manuel López Beltrán.

Si hubiera alguna investigación contra el hijo de AMLO, le correspondería a la FGR investigar el caso, como con cualquier otra persona, sostuvo la mandataria.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, si cometió un delito, a nadie, pero tampoco porque Estados Unidos le quite una visa, vamos abrir una investigación”, aseguró.

Añadió que confía en la fiscal Ernestina Godoy, en las investigaciones y en los rigurosos procedimientos que encabeza al frente de la FGR.