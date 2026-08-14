Política

Sheinbaum Señala ‘Injerencia en Política Mexicana’ por Cancelación de Visas de EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que la cancelación de visas americanas tiene “un sentido de injerencia en la política mexicana”.

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La presidenta Sheinbaum señala injerencia política de Estados Unidos, tras cancelación de visas, incluyendo la de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO.

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