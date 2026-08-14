Política

Revelan Cuántos Mexicanos Han Sido Repatriados desde el Segundo Mandato de Trump en EUA

El Instituto Nacional de Migración informó que por vía aérea se han recibido a 99 mil 685 connacionales en 816 vuelos en 10 aeropuertos del país

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comisionado del Instituto Nacional de Migración.Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Foto: Presidencia

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