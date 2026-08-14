Revelan Cuántos Mexicanos Han Sido Repatriados desde el Segundo Mandato de Trump en EUA

Este viernes, 14 de agosto de 2026, el Gobierno de México informó cuántos mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos de América (EUA), durante el segundo mandato de presidente estadounidense Donald Trump.

Durante la conferencia mañanera de hoy en Palacio Nacional, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comisionado del Instituto Nacional de Migración, informó que, como parte del programa “México te abraza”, se han recibido a 271,193 connacionales repatriados, del 20 de enero de 2025 al 13 de agosto de 2026.

"Me permito informar los datos sobre nuestras hermanas y hermanos repatriados. Como ya ha venido mencionado el Gobierno de México, a través de sus distintas instancias, realiza las gestiones necesarias para salvaguardar su integridad a través de un trato diligente, respetuoso y digno, reconociendo como mexicanos libres con todos sus derechos en cuanto están en nuestro territorio", refirió el comisionado.

Céspedes Peregrina explicó que, a la llegada de los connacionales, se les da la bienvenida, se les proporcionan alimentos, una revisión médica inmediata, se les hace una entrevista, se les proporciona una llamada telefónica y se les da su carta de repatriación, además de que se entregan sus pertenencias y se hace un traslado al programa “México te abraza”.

"Al momento se han recibido 271, 193 connacionales del 20 de enero del 2025 al 13 de agosto del presente año. De ellos 171,508 ingresaron vía terrestre por los diferentes puntos de repatriación establecidos.", dijo.

Además, indicó que por vía aérea se han recibido a 99,685 connacionales en 816 vuelos en 10 aeropuertos:

Villahermosa. Tapachula. AIFA. Tulum. AICM. Mérida. Oaxaca. Morelia. Campeche. San Luis Potosí.

Indicó que el 95% de los repatriados son originarios de los siguientes estados:

Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Repatriación, oportunidad de regresar a casa

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, explicó que en la Estrategia Nacional de Repatriación “México te abraza” participan 34 dependencias del Gobierno Federal, para el beneficio de los connacionales que regresan a nuestro país.

Indicó que el proceso de repatriación inicia en los 11 puntos de la frontera norte, así como en aeropuertos del centro y sur del país.

“Se les entrega cara de repatriación, documento que le permite acceder a todos los beneficios de ‘México te abraza’. Información, alimentos, llamadas, orientación jurídica, en un primer momento, posteriormente son transportados a sus comunidades de origen”.

Destacó que se han otorgado más de 1.5 millones de servicios y que a más de 180 mil personas se les ha entregado una tarjeta Bienestar paisano, para que sus gastos de traslado a sus comunidades de origen este garantizados.

“Desde 20 enero 2025 se instaló en la Secretaría de Gobernación un puesto de mando donde al momento hemos tenido saldo blanco, este centro de mando de 'México te abraza' está abierto, está laborando las 24 horas para cualquier tema, ahí están Marina, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Salud, con el Instituto Nacional de Migración, trabajando”.

La secretaria de Gobernación destacó que “la repatriación es la oportunidad de regresar a casa y reencontrase con amigos y familia y de desarrollarse en un México en transformación”.

Con información de N+

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