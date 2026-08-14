Accidentes

Taxista en Presunto Estado de Ebriedad Vuelca y Cae a una Barranca en Veracruz

Accidente moviliza a los cuerpos de emergencias en la comunidad Pital Mozuela, donde el conductor de un taxi manejaba presuntamente alcoholizado y perdió el control volcando y cayendo a una barranca.

Conductor de taxi resulta lesionado tras volcar y caer en una barranca en la zona norte de VeracruzConductor de taxi resulta lesionado tras volcar y caer en una barranca en la zona norte de Veracruz. Foto: Raymundo Perdomo

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Taxista pierde el control de su auto y cae a una barranca, se reporta el conductor lesionado por ello fue trasladado a un hospital. Autoridades investigan causas del accidente.

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