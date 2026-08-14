Taxista en Presunto Estado de Ebriedad Vuelca y Cae a una Barranca en Veracruz

En Papantla, un operador de un transporte de servicio público en su modalidad de taxi, sufrió un aparatoso accidente y terminó fuera del camino volcado en una barranca.

Los datos recabados indican que un taxi de la región Poza Rica terminó volcado en una barranca durante la noche de ayer jueves 13 de agosto en la comunidad de Pital Mozutla, perteneciente al municipio de Papantla, dejando lesionado a su conductor.

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La unidad de servicio público, marcada con el número económico PR-1077, era conducida por un hombre quien fue identificado como Toribio García, el reporte de hechos señaló que circulaba por la calle Pino y posteriormente ingresó a una privada que conduce hacia su domicilio, para después accidentarse.

Los reportes periodísticos refieren que el conductor habría perdido el control del vehículo debido a que manejaba en presunto estado de ebriedad, cuestionó que tendrá que ser confirmada por las autoridades correspondientes.

Luego del reporte del aparatoso accidente, al punto se trasladaron paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado, para luego trasladar al taxista accidentado a un hospital para recibir atención médica especializada por las lesiones presentadas.

Elementos de la Policía Estatal resguardaron la zona, mientras que personal de Tránsito del Estado realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente así como el deslinde de responsabilidades y proceder al retiro de la unidad siniestrada.

Camión de volteo cae a un barranco en la Sierra de Zongolica

La mañana de este jueves se registró un accidente sobre la carretera estatal Tequila–Tehuipango, a la altura del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario en el municipio de Tequila, luego que un camión de volteo saliera de la carpeta asfáltica y terminara en el fondo de un barranco.

De acuerdo con los primeros reportes, por causas que no han sido esclarecidas, se fue al barranco de varios metros de profundidad.

Estos hechos provocaron la movilización de grupos de auxilio, y confirmaron que no hubo personas lesionadas. La zona tuvo afectación vial en lo que retiraron la unidad del Barranco.