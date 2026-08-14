Hombre Sufre Quemaduras en Gran Parte del Cuerpo por Reacción Química en Empresa de Zapopan

Una reacción química dentro de una empresa en la colonia Jocotán, en Zapopan, dejó a un trabajador con quemaduras en gran parte del cuerpo. Fue traslado en estado regular de salud.

Así ocurrió el accidente

Al parecer, la combinación de sustancias químicas provocó una explosión en la empresa, misma que dejó a un trabajador con quemaduras. Unidades de Emergencia de Protección Civil y Paramédicos de Zapopan se trasladaron hasta la avenida Solera y Francisco I. Madero, en la colonia Jocotán, en donde encontraron al masculino con un 45 a 60 por ciento de su economía corporal afectada.

"Al llegar al lugar nos encontramos con un masculino de aproximadamente 55 años, con un 45% de su superficie corporal quemada, al arribo de nosotros hacemos la atención para ser trasladado de inmediato a servicios médicos de Zapopan", explicó Martín Martínez, paramédico de la Cruz Verde Zapopan.

Paramédicos atendieron al hombre y lo trasladaron a un puesto de socorros en un estado regular de salud, aunque no refirieron qué tipo de químico se manejaba ni qué actividad se estaba desarrollando al momento del incidente.

El área de Materiales Peligrosos de Protección Civil de Zapopan acudió también al lugar del accidente y controlaron la situación, descartando posibles riesgos futuros.