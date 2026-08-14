Seguridad

Hombre Sufre Quemaduras en Gran Parte del Cuerpo por Reacción Química en Empresa de Zapopan

La víctima, de aproximadamente 55 años, tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro de salud.

camión de bomberos de ZapopanBomberos de Zapopan auxiliaron a la víctima, al igual que paramédicos de la Cruz Verde. Foto: N+

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Un trabajador en Zapopan sufre graves quemaduras tras una reacción química en su empresa. Protección Civil controló la situación.

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