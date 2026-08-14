¿Qué Pasa Si No Registras Tu Línea de Celular Hoy? A Esto Te Arriesgas
Esto pasará con tu número de celular si no haces vinculación antes del 15 de agosto 2026, primera fecha límite del registro
Esto pasará con tu número de celular si no haces vinculación antes del 15 de agosto 2026, primera fecha límite del registro
Llegó la fecha límite del registro de celulares en México, por lo que muchos usuarios de telefonía móvil se preguntan qué pasa si no registro mi línea hoy, y acá te explicamos los riesgos que corre tu número de no hacer la vinculación.
Luego de la prórroga que se anunció en junio, este sábado 15 de agosto se vence el primer plazo para que las personas vinculen su línea con su nombre y CURP, y es importante que que conozcas cómo saber si tu número ya está registrado.
Si tu número de celular termina con '0' y aún no realizas la vinculación de tu teléfono con tu nombre y CURP, te arriesgas a que tu compañía móvil suspenda tu línea dentro de las 72 horas posteriores a la fecha límite, que es este sábado 15 de agosto. Estos servicios perderás:
Llamadas.
Mensajes.
Datos móviles.
En este contexto, a partir del 15 de agosto, los números con terminación '0' sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo.
En caso de que tu línea telefónica termine con otro número no pasa nada si no registras tu celular hoy, ya que aún tienes tiempo de realizar la vinculación. Estas son las fechas límites para cada terminación:
Número celular finaliza en '1': 31 de agosto 2026.
Línea termina en '2': 15 de septiembre 2026.
Último número del celular '3': 15 de septiembre 2026.
Línea termina en '4': 15 de octubre 2026.
Línea finaliza en '5': 31 de octubre 2026.
Línea celular termina en '6': 15 de noviembre 2026.
Línea telefónica termina en '7': 30 de noviembre 2026.
Número de celular termina en '8': 15 de diciembre 2026.
Línea termina en '9': 31 de diciembre 2026.
Si tu teléfono termina en '0' y no haces la vinculación antes del 15 de agosto de 2026, no perderás tu número de celular, ya que las compañías solo harán una suspensión temporal hasta que realices el registro.
Este proceso promovido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tiene el objetivo de que cada número telefónico esté vinculado a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ayuda a cometer delitos como fraude o extorsión.
Con esta medida se tiene la finalidad de que México deje de ser uno de los pocos países que permiten adquirir un chip sin identificación, y se suma a una práctica internacional vigente en 166 países.
PPP