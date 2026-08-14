Sociedad

¿Qué Pasa Si No Registras Tu Línea de Celular Hoy? A Esto Te Arriesgas

Esto pasará con tu número de celular si no haces vinculación antes del 15 de agosto 2026, primera fecha límite del registro

Checa Qué Pasa Si No Registras Tu Línea Celular Antes del 15 de Agosto 2026La fecha límite del registro de celulares es este 15 de agosto 2026. Foto: Cuartoscuro
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