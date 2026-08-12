¿Cómo Saber Si Mi Línea Está Registrada? Evita Quedarte Sin Número Celular el 15 de Agosto
Checa cómo revisar si tu número ya está registrado para saber si no te toca la suspensión que inicia este sábado 15 de agosto 2026
Checa cómo revisar si tu número ya está registrado para saber si no te toca la suspensión que inicia este sábado 15 de agosto 2026
No hay plazo que no se cumpla. La primera fecha límite del registro de celulares en México ha llegado, y si te preguntas cómo saber si tu línea telefónica ya está registrada, acá en N+ te decimos qué debes revisar para que evitar quedarte sin tu número el 15 de agosto 2026.
Luego de la prórroga que otorgó el gobierno de México a los usuarios de telefonía móvil, este sábado comenzará la cancelación de líneas celulares, de las cuales ya han sido desactivadas casi 5 millones.
Las primeras líneas celulares que serán dadas de baja son aquellas que terminan con el número 0, de acuerdo con el calendario de registro de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
A partir del 15 de agosto, las compañías de telefonía móvil tendrán 72 horas para desactivar los números telefónicos que terminen en '0' que no hayan realizado la vinculación con su CURP e identificación oficial.
Debido a esta suspensión dichas líneas telefónicas solo podrán realizar llamadas de emergencia y a los centros de atención de la compañía a la que pertenecen. La única manera de restablecer el servicio es haciendo el registro.
De esta manera, si tu número celular termina en '0' y no haces la vinculación antes de este sábado, tu línea será dada de baja hasta que realices el registro. En caso de que tu número telefónico termine con otro número, aún tienes tiempo de hacer el registro sin sufrir la suspensión temporal. Estas son las fechas límite:
Línea termina en 0: 15 de agosto.
Línea termina en 1: 31 de agosto.
Línea termina en 2: 15 de septiembre.
Línea termina en 3: 15 de septiembre.
Línea termina en 4: 15 de octubre.
Línea termina en 5: 31 de octubre.
Línea termina en 6: 15 de noviembre.
Línea termina en 7: 30 de noviembre.
Línea termina en 8: 15 de diciembre.
Línea termina en 9: 31 de diciembre.
La CRT cuenta con una plataforma en la que los usuarios pueden revisar si su número ya está registrado a su nombre y así confirmen que su línea no será suspendida este 15 de agosto 2026. Estos son los pasos que deben seguir:
Ingresa al siguiente enlace: portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas.
Selecciona tu compañía móvil.
El sistema te redirigirá a la página de la empresa telefónica.
Ahí, deberás ingresar tu CURP para verificar si tu línea ya está registrada.
Toma en cuenta que algunas compañías móviles solo te solicitarán tu CURP para ingresar a su base de datos, sin embargo hay otras que también te pedirán una identificación oficial como tu INE o pasaporte, y verificación de tu rostro para hacer esta consulta.
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