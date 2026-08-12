Sociedad

¿Cómo Saber Si Mi Línea Está Registrada? Evita Quedarte Sin Número Celular el 15 de Agosto

Checa cómo revisar si tu número ya está registrado para saber si no te toca la suspensión que inicia este sábado 15 de agosto 2026

Consulta Cómo Saber Si Tu Número Está Registrado para que No Te Suspendan LíneaEl 15 de agosto es la primera fecha límite del registro de celulares en México. Foto: Cuartoscuro
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¿Cómo Revisar Si Mi Número Celular Ya Está Registrado? Evita Quedarte Sin Número Celular el 15 de Agosto 2026