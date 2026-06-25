Hay Prórroga para Registrar Línea Celular: Nueva Fecha Según tu Número de Teléfono

Autoridades anuncian nuevas fechas límite, dependiendo del último dígito de tu número de teléfono

Una mujer usa su celular mientras se encuentra en Toluca, Edomex, en enero 2026. Foto: CuartoscuroUna mujer usa su celular mientras se encuentra en Toluca, Edomex, en enero 2026. Foto: Cuartoscuro

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La CRT informa: 63 millones de líneas ya registradas. ¿Y la tuya? Consulta el calendario por dígito y asegura tu servicio antes de las fechas límite.

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