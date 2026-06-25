Hay Prórroga para Registrar Línea Celular: Nueva Fecha Según tu Número de Teléfono

¿Ya hiciste el registro de tu línea celular? La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció hoy, 25 de junio de 2026, una prórroga para hacer este proceso, con base en un calendario conforme el último digito de tu número de teléfono.

En un comunicado, expresó que “por seguridad de todas y todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”.

Aseguró que con esta medida, México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación, y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países.

¿Cuántos números se han registrado?

Según la CRT, a la fecha se han vinculado 63 millones de líneas en el país.

“La vinculación de líneas ha tenido un avance sostenido y creciente, y a la fecha ya se encuentran vinculadas 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago que no requieren un nuevo trámite por estar asociadas a una persona desde su contratación”, expresó.

Calendario con nuevas fechas límite

Además, anunció que líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado, tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico:

0: 15 de agosto.

1: 31 de agosto.

2: 15 de septiembre.

3: 15 de septiembre.

4: 15 de octubre.

5: 31 de octubre.

6: 15 de noviembre.

7: 30 de noviembre.

8: 15 de diciembre.

9: 31 de diciembre.

“Así, se establece un calendario para que, entre agosto y diciembre, cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica”, comentó.

¿Qué pasa si no se registra la línea?

La CRT reiteró que una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo.

“Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles)”, agregó.

La Comisión expuso que el proceso no lo realiza el gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas.

Dichas compañías “asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación”.

“En caso de que se cometa un delito que involucre el uso de una línea, las autoridades competentes pueden solicitar información a las compañías telefónicas, cumpliendo las disposiciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales”, agregó.

SPB