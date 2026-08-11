Alcalde Pierde a su Hijo de 6 Años tras Colapso de Edificio por Terremoto en Colombia

El hijo de seis años del alcalde del municipio colombiano de Bahía Solano, Leonel Valencia, murió este lunes 10 de agosto a consecuencia del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a gran parte del país sudamericano y que dejó al menos 132 fallecidos.

El menor, llamado Mateo Valencia Valencia, murió luego de que el edificio donde se encontraba se desplomó como consecuencia del terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el Chocó, a una distancia de más de 300 kilómetros de Bahía Solano, en la región del Pacífico.

"Hoy perdimos a Mateo, hijo del alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia. Con él y con toda su familia, estamos en este momento doloroso, de todo corazón", dijo la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, quien detalló que ya suman 13 los muertos en ese departamento.

Suman 132 muertos por terremoto en Colombia

El excanciller Luis Gilberto Murillo, oriundo del Chocó, también expresó sus condolencias al alcalde de Bahía Solano y su esposa, Yirley Valencia.

"Lamentamos profundamente la partida de Mateo, hijo del alcalde de Bahía Solano. En estos momentos de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones a Dios para que le conceda al señor alcalde, a su familia y a toda la comunidad fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar esta irreparable pérdida", escribió el excanciller en su cuenta de X.

Mateo es una de las 132 personas fallecidas como consecuencia del terremoto, entre las que hay otros menores de edad, incluidos al menos cuatro en el departamento del Valle del Cauca.

Zonas de más víctimas

En Pereira, se registraron 60 fallecidos; los organismos de emergencia trabajan en varios puntos críticos en busca de personas atrapadas bajo los escombros.

El alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar, decretó un toque de queda desde las 18:00 hora local hasta las 05:00 del martes para "proteger el comercio de la ciudad" ante el riesgo de saqueos.

El aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta, mientras los equipos de emergencia atienden además la situación de personas que quedaron atrapadas en el Megacable, el sistema de teleférico público de la ciudad.

Toque de queda y militarización en Cali

En Cali, capital del Valle del Cauca, la Alcaldía decretó un toque de queda entre las 20:00 de este lunes y las 06:00 del martes, así como la militarización de la ciudad ante amenazas de saqueos y para facilitar las labores de los organismos de emergencia.

"Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali", afirmó el alcalde, Alejandro Eder, quien explicó que la presencia de la Policía y el Ejército será reforzada especialmente en las zonas más afectadas.

Eder señaló que las primeras 48 horas son "críticas" para rescatar con vida a las personas que puedan permanecer atrapadas en los edificios colapsados.

Como parte del refuerzo de las labores de emergencia, la ciudad recibirá 60 rescatistas procedentes de Bogotá y otros 32 integrantes de las Fuerzas Militares.

Hospitales están desbordados

Los hospitales de Cali declararon además la alerta roja al encontrarse al 100% de su capacidad después de que el terremoto dejara al menos 26 muertos y 456 heridos en la ciudad, según el secretario de Salud local, Germán Escobar.

Cuatro centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados completamente, entre ellos el Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), que sufrió el derrumbe parcial de una de sus alas.

La emergencia también llevó a la Alcaldía a suspender la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que estaba prevista entre el 12 y el 17 de agosto.

Daños en aeropuertos y suspensión de partidos

El transporte aéreo sufrió importantes afectaciones y varios aeropuertos del centro y oeste del país suspendieron sus operaciones mientras se realizan evaluaciones estructurales de las terminales.

La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), por su parte, suspendió los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle y de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y River Plate, previstos para esta semana en Ibagué y Bogotá, respectivamente.

La comunidad internacional comenzó a movilizar recursos y equipos para ayudar a Colombia ante la magnitud de la emergencia.

Estados Unidos anunció una ayuda de 15.5 millones de dólares destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de los daños, señaló el Departamento de Estado, que expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y aseguró estar preparado para apoyar al Gobierno de De la Espriella mientras se determinan las necesidades sobre el terreno.

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron, por su parte, donaciones por un total de 700 mil dólares, informó el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo.

A esos recursos se suman otros 500 mil dólares de ayuda humanitaria anunciados por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

HVI