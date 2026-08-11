Sociedad

Alcalde Pierde a su Hijo de 6 Años tras Colapso de Edificio por Terremoto en Colombia

El menor quedó atrapado entre los escombros de un inmueble en Quibdó; era hijo del alcalde Jairson Leonel Valencia Pinilla

Alcalde Pierde a su Hijo de 6 Años al Quedar Atrapado tras Colapso de Colegio en ColombiaHomenaje al niño Mateo Valencia, de 6 años, una de las víctimas del sismo 7.4 en Colombia. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Bahía Solano

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